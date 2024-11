HBO hat den neuen Trailer für eine kommende Dokumentation – oder besser gesagt: Dokumentation – über die Entstehung, Popularität und Wirkung des Yacht-Rock-Subgenres enthüllt. Offiziell betitelt Spieluhr: Yacht Rock: Eine Dokumentationder Film wird am 29. November nach Hause segeln. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Regie führte Garrett Price, der kürzlich an dem Emmy-nominierten Film mitgewirkt hat Daisy Jones und die Sechs, Spieluhr: Yacht Rock untersucht, wie die Nische Soft Rock ihr rückwirkendes Label erhielt, und spricht mit vielen Künstlern, die sich mit ihrem Aufstieg und Erbe auseinandergesetzt haben. Das Filmmaterial im Trailer zeigt Interviews mit Kenny Loggins, Christopher Cross, Michael McDonald, Thundercat, Questlove of The Roots, Mac DeMarco und anderen.

„Die Sänger scheinen alle zu sagen: ‚Hey, es wird alles gut‘“, bemerkt der Komiker und Musiker Fred Armisen im Trailer.

Nach der erfolgreichen Verschmelzung von Elementen aus Jazz, Funk und R&B mit Millionen von verkauften Platten erlebte der Yachtrock Mitte der 1980er Jahre mit dem Aufkommen von MTV und einem kulturellen Wandel hin zu einer raffinierteren Popproduktion einen großen Erfolg. Yacht Rock ist der neueste Eintrag bei HBO Spieluhr Serie, die sich zuvor mit kulturellen Prüfsteinen wie Woodstock ’99, DMX und Kenny G. beschäftigt hat.

Anfang des Jahres gab Pat Simmons von The Doobie Brothers bekannt, dass nach ihrer jüngsten Reunion-Tour neue Musik mit Michael McDonald im Gange sei.

Yacht Rock: Eine Dokumentation wird auch auf Max gestreamt. Beginnen Sie hier mit der Streaming-Plattform von HBO.