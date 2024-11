Tyler, der Schöpfer veranstaltet dieses Wochenende am Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, Camp Flog Gnaw 2024 in Los Angeles. Wenn Sie nicht persönlich anwesend sein können, veranstaltet Amazon Music einen Livestream mit ausgewählten Auftritten des gestapelten Line-Ups.

Der Zeitplan wurde noch nicht veröffentlicht, aber zu den für die Veranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum geplanten Künstlern gehören Tyler selbst und die anderen Odd Future-Mitglieder Earl Sweatshirt, Syd, Mike G und Domo Genesis sowie André 3000, Erykah Badu, DJ Mustard und Vince Staples, Playboi Carti, Denzel Curry, Schoolboy Q und Doechii.

Weitere bemerkenswerte Künstler sind ScHoolboy Q, Faye Webster, Daniel Caesar, Raye, Sampha, The Marías, Kaytranada, Blood Orange, Omar Apollo, Jean Dawson, Sexxy Red, The Alchemist, Yves Tumor, Ma$e, Action Bronson, Kenny Mason, Mike und Wisp, plus eine Hommage an MF DOOM.

Amazon Music Unlimited ist derzeit als dreimonatige kostenlose Testversion verfügbar. Melden Sie sich hier an, um Zugriff auf 100 Millionen Songs in HD zu erhalten.

Last-Minute-Tickets für Camp Flog Gnaw 2024, das auf dem Dodger Stadium Grounds stattfindet, können hier erworben werden.

Ab Februar 2025 wird Tyler, the Creator auf seine „CHROMAKOPIA World Tour“ gehen, um sein neues gleichnamiges Album zu unterstützen. Tickets können hier erworben werden.