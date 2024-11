Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Verbringen Sie diese Woche etwas Zeit damit, die Mitglieder von Big Ocean kennenzulernen, der ersten schwerhörigen Band im K-Pop. ICHWenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um jede Woche Fan-Gesänge direkt in Ihren Posteingang zu bekommen!

K-Pop ist dafür bekannt, eine Brücke zwischen Kulturen und Erfahrungen zu schlagen, die Menschen auf der ganzen Welt verbindet, aber die Mitglieder von Big Ocean bringen dieses Konzept auf die nächste Ebene. Als erste schwerhörige K-Pop-Band bringen die Mitglieder von Big Ocean – Hyunjin, Jiseok und Chanyeon – eine wirklich einzigartige Perspektive in das Genre ein.

Die drei Mitglieder der Gruppe gingen alle unterschiedliche Wege, um gemeinsam zu diesem Moment zu gelangen. Hyunjin verlor nach einem Unfall in seiner Kindheit sein Gehör auf einem Ohr und fand in den folgenden Jahren Trost in der Musik. Chanyeon, der Hauptrapper der Gruppe, entdeckte nach einer Cochlea-Implantat-Operation und einer Zeit in der Musiktherapie eine Leidenschaft für Auftritte. Jiseok wurde schwerhörig geboren, wurde aber durch seine Liebe zum Tanz zum K-Pop hingezogen. Die Mitglieder integrieren die Gebärdensprache in ihre Choreografie und nutzen so den Ruf von K-Pop, visuelle Elemente in zweierlei Hinsicht zu nutzen.

Da ihre Geschichte immer mehr Menschen erreicht, freuen sich die Mitglieder von Big Ocean, weiterhin Menschen aller Fähigkeiten zu ermutigen, ihren Leidenschaften nachzugehen. Besonders inspiriert wurde Jiseok von RM von BTS, der eine hilfreiche Spende an die Seoul Samsung School for the Deaf machte, wo Jiseok Schüler war. Als eigenständiges Idol hat Jiseok nun einen eigenen Fonds eingerichtet. „Junge Menschen, die vor einzigartigen Herausforderungen stehen und hoffen, sich der Musik oder Kunst zu widmen, möchte sagen, dass Sie auf dieser Reise nicht allein sind“, sagt er Folge.

Derzeit ist die Gruppe in New York, um die Botschaft ihrer neuen EP mit dem Titel zu verbreiten Folgen. Als nächstes geht es zum Cool Out 2024 Festival auf die Cayman Islands. „Es ist eine unglaubliche Chance“, sagt Hyunjin und freut sich darauf, Fans in einem anderen Teil der Welt zu sehen. „Wir können es kaum erwarten, mit Pados in Kontakt zu treten und unsere Musik an diese fantastischen Orte zu bringen!“

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „FLOW“ an und lesen Sie weiter für das vollständige Interview mit Big Ocean.