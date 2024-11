Tigerkönig Star Joe Exotic appelliert erneut öffentlich an Donald Trump und bittet um Begnadigung aus dem Gefängnis – und dieses Mal hat er den Einsatz noch etwas erhöht und vorgeschlagen, dass der gewählte Präsident ihn auch zum Leiter der Fisch- und Wildtierabteilung ernennen sollte Service.

Der Appell erfolgte über einen an Trump gerichteten und mit Radar Online geteilten Brief, in dem Exotic schrieb, er habe „höllische Angst“ vor einer Präsidentschaft von Kamala Harris und behauptete dann, er sei einer von „vielen Leuten, die gegangen sind“. im Jahr 2021 für Sie zu kämpfen, (und) leben seitdem in der Hölle.“

Weiter schrieb Exotic: „Alle hoffen, dass Sie die Versprechen halten, die Sie während Ihres Wahlkampfs gemacht haben, einschließlich der Begnadigung aller Menschen früher als später im Januar 2025. Einige dieser Menschen saßen in Einzelhaft fest, wurden gezwungen, wie Ratten zu leben, und haben sich umgebracht.“ im Gefängnis oder sind gestorben. Einige, wie ich, haben höllisch darum gekämpft, durchzuhalten, in der Hoffnung, dass Sie diese Wahl gewinnen.“

Im Anschluss an seine Ambitionen nach der Inhaftierung brachte Exotic seinen Wunsch zum Ausdruck, zum Leiter des Fisch- und Wildtierdienstes ernannt zu werden. „Es ist an der Zeit, etwas Ehrlichkeit in diese Abteilung zu bringen, denn der ehemalige Direktor Dan Ash hat nur auf sich selbst und seine Position innerhalb der Association of Zoos and Aquariums geachtet. (Er nutzte seine Bundesposition, um mich aus dem Geschäft zu werfen und ins Gefängnis zu bringen, um seiner gemeinnützigen Organisation, der AZA, zu helfen.)“

Darüber hinaus schlug Exotic eine neue Interpretation des Schutzes gefährdeter Arten vor. „In diesem Ministerium werden Hunderte Millionen Dollar verschwendet. Der Endangered Species Act von 1973 wurde erlassen, um die Tiere und ihre Lebensräume auf unserem Land zu schützen. Es war nicht dazu gedacht, wie in der Vergangenheit illegale Monopole zu schaffen, die es nur bestimmten Personen ermöglichten, von diesem Gesetz zu profitieren und ihre Konkurrenten aus dem Geschäft zu drängen.“

Exotics frühere Versuche, Trump davon zu überzeugen, ihn zu begnadigen, scheiterten – 2019 behauptete er sogar, er sei „zu unschuldig und zu schwul“, als dass dies geschehen könnte, selbst nachdem er eine Limousine gemietet hatte, um ihn aus dem Gefängnis abzuholen.

Exotic sitzt derzeit wegen einer Reihe von Anklagen hinter Gittern, darunter zwei Anklagepunkte wegen Auftragsmords und einer Reihe von Verstößen gegen den illegalen Wildtierhandel. Derzeit ist seine Freilassung im Jahr 2036 geplant.