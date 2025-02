Die erste Familie von Marvel ist endlich zum Start, da das Studio den ersten Teaser -Trailer dafür enthüllt hat Fantastische vier: Erste Schritte. Der mit Spannung erwartete Film wird am 25. Juli eröffnet. Schauen Sie sich die Vorschau unten an.

Wie bereits enthüllt, spielt der Film in einer inspirierten Retro-Futuristischen Welt aus den 1960er Jahren, in der The Fantastic Four (Pascals Mister Fantastic, Kirbys unsichtbare Frau, Quinns menschliche Fackel und Moss-Bachrachs The Thing) bereits als heldenhafte Abenteurer etabliert sind. Wenn der genau as-benachrichtigte Silbersurfer (Julia Garner) eintrifft, kündigt er den Ansatz des weltweit einteiligen kosmischen Riesen Galactus (Ralph Ineson) an.

Wie passt das alles in die aktuelle MCU -Multiverse -Saga – alternative Realität? Zeitreisen? Historischer Retcon? – muss noch gesehen werden. Aber einige der Fantastic Four sind bereits in früheren Marvel-Filmen erschienen: John Krasinski hat einen Fan-Cast-Cameo als Mister Fantastic/Reed Richards in gemacht Doktor Strange im Multiversum des Wahnsinnsund Chris Evans menschlicher Taschenlampe/Johnny Storm war eine von vielen Charakteren vor der MCU, die wie im letzten Jahr erscheinen Deadpool & Wolverine.

Die Fantastic Four: Erste SchritteEs ist jedoch der Haupt -MCU -Neustart des Teams, nachdem Marvel die Rechte mit seiner Übernahme von 20th Century Fox im Jahr 2019 wiedererlangt hat. Unter der Regie von Matt Shakman (Regie:Wandavision), der Film spielt auch Natasha Lyonne, John Malkovich und Paul Walter Hauser. Gerüchten zufolge wurde Robert Downey Jr. May auch in seinem Debüt als Doctor Doom Cameo aufgenommen, da das kommende Big Bad in erster Linie ein FF -Bösewicht ist.

https://www.youtube.com/watch?v=azmo-fgrp64