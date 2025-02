Einige der Aufführungen in den 2025 Grammys waren ziemlich gut, aber zwischen der Aufnahmebereich versuchte, drei verschiedene halbherzige Shows in einen einjährigen Frankenstein zu stecken.

Zu ihrer Ehre veranstalteten sie eine Spendenaktion für die feuerbereiteten Bürger von Los Angeles und sammelten mehr als 7 Millionen US-Dollar für MusicCares. Sie versuchten auch, Musik zu feiern, obwohl ihr Geschmack so engstirnig geworden ist wie ein Twitter-Stan-Krieg. Aber sie versuchten beide Dinge, während sie verzweifelt nach viralem Versuch versuchten und alle möglichen neuen und jüngsten Kontroversen an die Wand warfen, in der Hoffnung, dass etwas, irgendetwas, kleben würde. Am schlimmsten sind die Grammys all dies auf unverzeihliche vier Stunden ausgestreckt-gut 30 Minuten länger als ihre besseren Brüder, die Oscars und Emmys

In den ersten zwanzig Minuten schienen die 2025 Grammys bereit zu sein, die umständlichste Auszeichnung zu sein, seit Will Smith Chris Rock geschlagen hat – und der Junge, werden wir darauf zurückkommen! Nicht, dass der Gastgeber Trevor Noah jemanden beleidigte. Tatsächlich schien er über seine kurze Leine frustriert zu sein. „Ich kann nichts sagen“, zuckte er zu Billie Eilish während eines scherzfreien Chats.

Aber wir können ihm vergeben, dass er mit einem der schwierigeren Hosting -Jobs in jüngster Zeit zu kämpfen hat. Seine Hauptaufgabe schien den Zuschauern emotionaler Schleudertrauma zu geben. Willkommen bei den 2025 Grammys, einem düsteren Feier der Freude. Schande über die Feuer, jetzt sind hier einige Hintern. Dann könnte er für Klatschen innehalten, als die Kamera über halbgefrorene Prominente blätterte, die nicht entscheiden konnten, ob sie vorgeben sollten, traurig zu sein oder Spaß zu haben. Award Show -Massen werden fast immer sauer, da die Trophäen an die wenigen vergeben werden, so dass die vielen ohne. Aber diese Grammys fühlten sich vom Sprung angespannt.

Zum Glück hielten die Aufführungen die Dinge interessant. Sabrina Carpenter zeigte einen Rückfall Hollywood Slapstick, Chappell Roan zog ein Spektakel an, Charli XCX hatte eine Unterwäsche, und der beste neue Künstler, den Medley endlich hüpfte, insbesondere Doechii, einer der einzigen Rapper und besten Gesamtkünstler der Nacht.

Aber die Aufnahmeakademie konnte sich nicht lange auf die Musik konzentrieren. Eine Hommage an Quincy Jones war bizarr von Will Smith und versuchte immer noch, sein Bild daraus zu rehabilitieren zuletzt Preisverleihung. Er erwähnte den Schlag nicht, aber er erzählte ein Paar sehr langweilige Geschichten, deren Punkte 1 zu sein schienen). dass Quincy Jones ihn persönlich beigebracht hatte, ein guter Mensch zu sein, und 2.) Frischer Prinz von Bel-Air ist ein Klassiker. Er sprach länger als einige der besten neuen Künstler -Kandidaten (Gerechtigkeit für Khruangbin!). Es hat kein Geld für eine Katastrophenhilfe gesammelt, und es hat Quincy Jones nicht geehrt – es schien Smith ein persönlicher Gefallen und ein zynischer Trick für Aufmerksamkeit. Habe ich erwähnt, dass diese Show vier Stunden dauerte?