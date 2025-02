A Buffy the Vampire Slayer Die Wiederbelebung mit Sarah Michelle Gellar in den letzten Gesprächen zur Wiederholung des Titelcharakters nähert sich einem Pilotbefehl in Hulu, so Vielfalt und Frist.

Die Serie wird als „nächstes Kapitel“ in Buffyverse beschrieben und wird Berichten zufolge einen neuen Slayer einführen, wobei Gellar in einer wiederkehrenden Rolle erscheint. Oscar -Gewinner Chloé Zhao (Nomadland) ist an Direct the Pilot beigefügt, der von den Showrunnern Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman geschrieben wurde ((Pokergesicht).

Zu den ausführenden Produzenten zählen Dolly Parton (dessen Sandollar Company die Originalserie produzierte), Zhao, Gellar und beide Zuckermans. Der Schöpfer Joss Whedon wird nicht in den Neustart involviert sein, nachdem er beschuldigt wurde Buffy und seine Spin-off-Serie Engel.

Basierend auf dem gleichnamigen Film von 1992 mit Kristy Swanson, Buffy the Vampire Slayer lief von 1997 bis 2003 sieben Spielzeiten.