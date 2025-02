Die Kilby Block Party hat die neu wiedervereinigte Rilo Kiley zu ihrer gestapelten Aufstellung 2025 hinzugefügt. Suki Waterhouse und Orla Gartland haben sich ebenfalls der Rechnung für das Salt Lake City, Utah Music Festival angeschlossen.

Die Kilby Block Party 2025 -Lineup kam ursprünglich Anfang Dezember 2024 an, wobei die Frage der Frage nach Rilo Kiley und Suki Waterhouse’s Buchungen neckte. Jetzt schließt sich Rilo Kiley am Freitag, dem 16. Mai, an der Spitze der Rechnung an, und am Sonntag, dem 18. Mai, an der Spitze der Rechnung spielt. Außerdem werden das viertägige Festival gespielt werden Weezer (Performing Das blaue Album in vollem Umfang), Gerechtigkeit, Fernseher im Radio, New Order, St. Vincent, Wallows, Devo, noch Woozy, Future Islands, Toro y Moi, Parfümgenie, Julien Baker & Torres und vieles mehr.

Rilo Kiley kündigte letzte Woche ihre Wiedervereinigung offiziell an, als sie auf der Aufstellung für Los Angeles ‚genau wie das Himmelfest auftraten. Ihre Wiedervereinigung wurde ursprünglich Anfang Januar auf einer Werbetafel durchgesickert, aber die Ankündigung wurde aufgrund der kalifornischen Waldbrände im letzten Monat verzögert. Zu diesem Zeitpunkt sind genau wie Himmel und Kilby Block Party Rilo Kileys einzige bestätigte Buchungen, obwohl die Band im Jahr 2024 auf eine vollwertige Reunion-Tour angedeutet hat.

4-tägige VIP-Pässe sind ausverkauft, aber 4-Tage-GA-Tickets für die Kilby Block Party sind weiterhin über die Website des Festivals erhältlich. Fans können auch Tickets über StubHub schnappen, wo Ihr Kauf zu 100% im Fan -Protect -Programm von StubHub garantiert ist.

