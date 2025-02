Joan Baez sagt, sie habe „geliebt“, wie Monica Barbaro sie im Bob Dylan Biopic darstellte Ein vollständiges Unbekanntes.

Sprechen mit dem Marin Independent JournalEine lokale Zeitung in Barbaros Heimatstadt außerhalb von Baez ‚Woodside, Kalifornien, die Volkslegende sagte: „Wenn ich nicht dachte, sie wäre gut darin, hätte ich es wahrscheinlich nicht genossen. Aber sie sah genug aus wie ich und sie hatte meine Gesten niedergeschlagen. Man konnte sagen, wer es war. Sie arbeitete so hart. Ein großes Lob an sie, dass sie die Rolle übernommen hat. “

In dem mit dem Oscar nominierten Film spielt Barbaro (selbst für die beste Nebendarstellerin) Baez im Alter von 20 bis 24 Jahren, während sie einen aufstrebenden Dylan trifft und eine Rolle in seinem Aufstieg zum Ruhm spielt. Der Film deckt auch die kurze romantische Verstrickung des Paares ab, etwas, das in der kubanischen Raketenkrise von 1962 ausgelöst wird. „Es war angenehm kurz“, scherzte Baez über die Szene, die eine Fiktion war. Sie bemerkte auch die Antwort ihrer Enkelin ihres College-Alters: „Sie sagte: ‚Ich möchte nicht, dass meine Großmutter in einem Film rummacht.’“

Baez sprach auch über ihre Beziehung zum realen Dylan, insbesondere wenn es darum ging, am Kern der 60er-Jahre-Volksbewegung am Aktivismus teilzunehmen. „Ich wollte, dass er in den Märschen und in den Stufen und was auch immer ist“, sagte sie. „Er wollte nicht und ich konnte das nicht loslassen. Es war unfair von mir, mehr von ihm zu erwarten, weil er eine so wichtige Kraft war und diese Lieder so unglaublich waren. Ich habe die nächsten 50 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass diese Songs genug waren. “

Baez, Timothée Chalamets Rolle von Timothée Chalamet als Dylan 2024, stellte fest, dass seine Einstellung viel weniger „ungepflegt“ war als der Dylan, den sie kannte, aber das Charisma war genau richtig. „Ich muss darauf zurückkehren, wie es war – als er in den Raum ging, nahm er den ganzen Sauerstoff auf“, sagte Baez. „Und so war mein Teil in seiner Gegenwart immer vermindert. Und in diesem Sinne ist der Film genau. “

Barbaro hat fast ein halbes Jahr damit verbracht, ihre Einstellung zu Baez zu perfektionieren und alles von ihrer Gesangsstimme bis zu ihrem Gitarrenstil zu lernen. Die Aufgabe, insbesondere das Lernen von Baez ‚„kompliziertem, so spezifischem“ Fingerpicking -Stil, war „unglaublich herausfordernd“, und der Schauspieler musste „nur anerkennen, dass es absolut unmöglich ist, Joans Stimme zu perfektionieren oder wie sie zu klingen.“ Als er mit dem Volkssänger und Aktivisten sprach, löste es jedoch einen Teil des „Imposter -Syndroms“.

„Ich fühlte emotional, als ich ihre Stimme am Telefon hörte, weil ich ihre Stimme in ihren 20ern so intensiv studiert hatte“, sagte Barbaro gegenüber der Zeitung. „Und ich hatte das Gefühl, dass ich so viel Respekt vor ihr hätte. Aber sie meinte: „Oh, ich bin nur in meinem Garten und hörte den Vögeln zu.“ Und ich dachte, oh, ja, du lebst oder stirbst nicht von dem, was wir in diesem Film über dich sagen. Sie hat ihr Leben gelebt … sie hat nicht versucht, meine Antwort auf sie zu diktieren. Sie meinte: „Ich bin hier, ich bin offen und für jede Frage verfügbar, die Sie haben.“ Ich war sehr dankbar, dass sie so großzügig mit mir war. “

Am Ende schätzte Baez die Präsentation ihres Lebens und der Lieder im Film. „Ich fand die Musik fantastisch“, sagte sie. „Ich blockiere vielleicht meine Gefühle, aber es ist ein amüsanter Film. Es hat Spaß gemacht. „

Ein vollständiges Unbekanntes ist dieses Jahr für acht Oscars, darunter das beste Bild, der beste Schauspieler und der beste Regisseur. Baez sprach inzwischen kürzlich mit Folge Um das 65. Jahrestag des Newport Folk Festival, das im Film eine zentrale Rolle spielt, in unserem Retrospektive des 2024 Festivals des Jahres zu feiern.