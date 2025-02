Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith hat die Peyton -Liste eingeholt, deren Karriere sie von Disney Channel geführt hat Jessie in den Arsch in den Arsch treten Cobra Kai. Jetzt geht sie zurück zum Jenseits mit Schulgeister Staffel 2. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Paramount+ Show kehrt mit noch mehr Geheimnissen, Wendungen und-dank der Besitz von List’s Maddie zurück, einige ernsthafte Schauspielern mit zwei Rollen. „Wir mussten die Macken, die Manierismen, alles herausfinden“, sagte sie, dass sie sowohl Maddie als auch ihre Ghost -Bewohner aus den 1950er Jahren spielte.

Natürlich ist dies nicht die einzige spektrale Rolle der Liste der Liste, wie sie in Netflix mitspielte Mädchen verfolgt Jungenwas sie etwas von Hollywoods Go-to-Geist macht. „Es war lächerlich“, gab sie zu lachend. „Aber ich habe beide Skripte geliebt, und ich würde mich nicht entscheiden.“ Die Herausforderung, zwei verschiedene Geister zu spielen Schulgeister baut weiterhin eine originelle, praktische Auswirkungen, die geprägt von Ghost World. „Wir alle sitzen herum, um über Ghost Rules zu debattieren“, scherzte sie.

Und dann gibt es Cobra Kaider in diesem Jahr seinen sechs-Jahreszeiten-Lauf abschließt. Die Liste spiegelte sich auf ihrer Reise mit Tori wider, einer Figur, die sie gesehen hat, wie sie es nie erwartet hatte. „Ich dachte, ich wäre nur Gast“, sagte sie. „Jetzt ist es mir so sehr, dass ich tatsächlich zu den Autoren über ihr Ende gegangen bin.“ Mit dem Ende der Show hat sie große Pläne-einschließlich eines bevorstehenden Films, den sie ein Traumprojekt nennt. „Ich flügele alles und hoffe, dass es funktioniert“, sagte sie. Bisher hat es definitiv.

Hören Sie sich die Peyton -Liste an, über die Sie sprechen können Schulgeister, Anwesend Cobra Kai und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

