Diese Rezension war Teil unserer Berichterstattung über das Sundance Film Festival 2024. Es wurde für die Kinoveröffentlichung des Films erneut veröffentlicht.

Die Tonhöhe: Ein Aussterbenereignis hat die Erde zu einem sehr leeren Ort gemacht. Wenn also eine solarbetriebene „intelligente“ Boje (Kristen Stewart) nach vielen Jahren wieder eingeschaltet wird, hat sie niemanden, mit dem er Kontakt aufnehmen kann. Bis es sich drahtlos mit einem vorübergehenden Orbital -Leuchtfeuer (Steven Yeun) verbindet, der zufällig als „Grabstein der Menschheit“ dient.

Das Leuchtfeuer enthält ein vollständiges Archiv der Geschichte und Erfahrung der menschlichen Erfahrung, und wenn er aus der Ferne zugreift, wird die Boje mit Informationen über die Lebensformen überflutet, die einst diesen Planeten besetzten -Bewusstsein. Schließlich können die Boje (jetzt bekannt als ich) und das Leuchtfeuer (der den Namen IAM übernimmt) im virtuellen Bereich interagieren – und eine wirklich seltsame und schöne Liebesgeschichte beginnt.

„Hier können wir leben“/ „Aber was ist das Leben?“: Eine atemberaubende, freudige und tiefgreifende Untersuchung der Natur des Bewusstseins und des Sinns des Lebens, Liebe mich Nimmt eine Prämisse an, dass Science-Fiction-Autoren seit Jahrzehnten erforscht und einen ganz neuen Ansatz findet. Was würde es brauchen, für etwas so Einfaches wie ein Computerprogramm, das auf einem Mikrochip auf einem zufälligen Gerät eingebettet ist, um einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen – sogar zu verstehen, was es ist bedeutet Bewusst sein?

Die Wissenschaft sucht immer noch nach diesen Antworten, während die Fiktion die Frage liebt. Was bemerkenswert ist Liebe mich Sollte es einen nachdenklichen, fast neuaristischen Ansatz bietet, um beide Charaktere zu erforschen, während sie sich entwickeln und wachsen – selbst die Art und Weise, wie der Film gedreht wird, eignet CGI -Animation und Live -Action.

Der Einfluss von Michel Gondry ist klar, und manchmal kann die Verschiebung zwischen den verschiedenen Stilen ein wenig erschütternd sein, aber es ist wichtig, die Logistik der Aufbau dieser Charaktere aufzubauen und gleichzeitig zu reflektieren, wie künstlich ihre anfänglichen Interaktionen sind: in Ich versuche zu verstehen, was es bedeutet, am Leben zu sein, und ich nähert sich den Ansatz, es zu fälschen, bis Sie es schaffen, und stützt sich hart auf die archivierten Beiträge eines langwierigen Social-Media Eine blaue Schürze für immer zusammen, für immer, auf YouTube.

Nicht so robotische Leistungen: Es macht ziemlich viel Spaß, in einer Rezension einen Satz wie „eine solarbetriebene ‚Smart‘ Boje (Kristen Stewart) schreiben zu können, aber was noch mehr Spaß macht, wenn die beiden Stars des Films wirklich ihre Charaktere, ihre Darstellung werden auf dem Bildschirm reflektiert ihre zunehmende Entwicklung zum wirklichen Leben.

Anfangs erinnern ich und ich mich als digitale Avatare an die MII -Figur erinnern, die Sie für Ihr Nintendo Wii -Profil erstellen würden (ja, das ist eine verrückte veraltete Referenz, aber es fällt Ihnen in den Sinn). Und wenn sie in ihrem Verständnis der Existenz anspruchsvoller werden, wird die 3D -Animation auch anspruchsvoller, bis zu dem Punkt, an dem Sie Stewart und Yeun tatsächlich als die Schauspieler hinter ihren Bewegungen sehen können.

Es ist ein sich entwickelnder Prozess, was bedeutet, dass der Betrachter, wenn der Film sie immer mehr in der Aktion einbezieht, dazu konditioniert wird, Fleisch-Blut-Schauspieler als diese Personas zu akzeptieren, die seit Beginn des Films geboren und entwickelt wurden. Das heißt, zu einem bestimmten Punkt in Liebe michEs sind Kristin Stewart und Steven Yeun, die vor der Kamera miteinander sprechen, und Sie sehen sie nicht nur als Schauspieler, sondern als Personifikationen von zwei einsamen Maschinen. Es ist eine ziemlich bemerkenswerte Leistung, die durch das Engagement, das Stewart und Yeun in ihre jeweiligen Leistungen bringen, verbessert.

Das Urteil: Liebe mich Hatte das Potenzial, in seinem Geschichtenerzählen ein wenig zu kostbar zu sein – sicherlich ist etwas zutiefst süßes an zwei Robotern, die sich verlieben, wie jeder andere Wall-e Fan wird es dir sagen. Was die Erzählung im Gleichgewicht hält, ist die rohe Verleumdung der Kulisse: Ich und ich selbst haben nicht die einfachste Beziehung, deren rauen Kanten viele Erzählungen und Tiefen bieten. Und was noch wichtiger ist, es gibt keine Hoffnung auf die Rückkehr der Menschheit, kein Gefühl, dass zukünftige Generationen dank mir und IAM wiederbelebt werden könnten.

Stattdessen dienen ich und ich, dass ich das letzte Erbe der Menschheit als unerwartete, aber tiefgreifende, dank der nuancierten Art und Weise, wie ich und ich ihre ersten Schritte in Richtung Selbstbewusstsein beginnen, ein. Es lässt Sie überlegen, was wir als Spezies hinterlassen werden, sollte unsere Zeit auf dem Planeten zu Ende gehen. Aber es bringt Sie auch dazu, zu schätzen, was wir alle haben, während wir hier sind. Wie das Wunder eines Glases Wasser. Oder eine blaue Schürze.

Wo zuschauen: Liebe mich Premiere auf dem Sundance Film Festival 2024. Es gab sein Theaterdebüt am 31. Januar 2025.