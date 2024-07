Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kylie Cantrall spricht mit Kyle Meredith über Descendants – Der Aufstieg von Redder vierte Film in Disneys Nachkommenschaft Franchise. Hören Sie sich das Gespräch oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Cantrall taucht ein in das Neue Nachkommenschaft Teil, in dem sie Prinzessin Red spielt, die rebellische Tochter der tyrannischen Herzkönigin aus dem Wunderland, die sich darauf vorbereitet, eine neue Schule zu besuchen. Währenddessen schmiedet ihre Mutter heimlich Pläne. Die Schauspielerin erzählt von ihrem Weg, die Rolle zu bekommen, und erklärt, welche persönlichen Auswirkungen es hatte, an der Schule teilnehmen zu dürfen. Nachkommenschaft nachdem ich mit der Originalgeschichte aufgewachsen bin.

An anderer Stelle spricht sie darüber, warum sie gerne in die 90er Jahre zurückreisen würde, über ihre Musikkarriere und darüber, dass sie ein Fan von Antihelden ist.

