Benji Gregory, der in der Fernseh-Sitcom die Rolle des jungen Brian Tanner spielte ALFstarb am 13. Juni im Alter von 46 Jahren.

Gregorys Schwester erzählte TMZ, dass ihr Bruder tot in seinem Auto auf einem Parkplatz in Peoria, Arizona, gefunden wurde. Die Todesursache wird noch untersucht, aber Gregory litt an Depressionen, einer bipolaren Störung und einer schweren Schlafstörung. Seine Familie glaubt, er sei zur Bank gegangen, um einen Scheck einzulösen, in seinem Auto eingeschlafen und an einem Hitzschlag im Auto gestorben.

Gregory spielte in ALF von 1986 bis 1990 trat er in insgesamt 101 Episoden als mittleres Kind der Familie Tanner auf.

In den 1980er und frühen 1990er Jahren hatte Gregory auch Gastauftritte in Shows wie Murphy Braun, Das A-Team, TJ Hooker, Erstaunliche GeschichtenUnd Punky Brewster.

Im Jahr 2003 meldete sich Gregory bei der US Navy. Er diente zwei Jahre, bevor er aus medizinischen Gründen ehrenhaft entlassen wurde.