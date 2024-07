„Life is Beautiful“ aus Las Vegas kehrt am 27. und 28. September 2024 als zweitägige Blockparty mit Auftritten der Headliner Justice, LCD Soundsystem, Peggy Gou und Jamie xx zurück.

In Anlehnung an die frühen Wurzeln des Festivals verwandelt „Life is Beautiful“ 2024 die Innenstadt von Las Vegas in eine riesige Tanzparty mit Nonstop-Musik täglich von 17:00 bis 2:00 Uhr ohne Überschneidungen zwischen den Sets.

Das „Life is Beautiful“-Lineup 2024 verspricht außerdem Auftritte von Jungle, James Blake, Thundercat, Toro y Moi, BadBadNotGood, Neil Frances, LP Giobbi, Empress Of, John Talabot und Fifi.

Tickets für Life is Beautiful 2024 sind über den offiziellen Ticketpartner des Festivals, Stubhub, erhältlich. Zweitägige GA-Pässe sind ab 229,00 $ erhältlich, während zweitägige VIP-Pässe 399,00 $ kosten. VIP-Pässe beinhalten Express-Eintritt, Zugang zu exklusiven Zuschauerbereichen, spezielle Speise- und Getränkeangebote, Wiedereintritt zur Veranstaltung und klimatisierte Toiletten. Kaufen Sie Ihre Tickets hier.

„Life is Beautiful“ 2024 findet in 324 S. Main statt, in der Nähe des Plaza Hotel & Casino, nur einen kurzen Spaziergang vom Arts District, Symphony Park, East Fremont und der Fremont Street Experience entfernt.

Weitere Einzelheiten, darunter tägliche Warteschlangen und Informationen zu Speisen und Getränken, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Organisatoren von Life is Beautiful sagen, dass das diesjährige Blockfest nicht das langjährige Festival ersetzen soll, das 2024 vorübergehend auf Eis gelegt wurde. „Wir arbeiten hart daran, das Festivalerlebnis für Sie, die Fans und die unglaubliche Gemeinschaft, die uns umgibt, neu zu konzipieren und weiterzuentwickeln“, erklärten die Organisatoren des Festivals. „Im Moment gibt es uns die Möglichkeit, die jährliche Tradition fortzusetzen, uns in Downtown Las Vegas zu treffen, um uns gegenseitig zu ermutigen, uns auszudrücken und Kontakte zu knüpfen. Mit der Zeit werden beide koexistieren.“