Das zweite Kapitel von Kevin Costners Western, Horizon: Eine amerikanische Sagawurde nach den enttäuschenden Einspielergebnissen von „Kapitel 1“ von den Kinos abgesagt.

Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 2 sollte ursprünglich am 16. August in die Kinos kommen – etwas mehr als einen Monat später Kapitel 1Premiere. Doch mit Kapitel 1 Nachdem Costners Territory Pictures und sein Vertriebspartner New Line Cinema bisher im Inland kaum über 20 Millionen Dollar eingespielt hatten, haben sie beschlossen, die Kinoveröffentlichung von Kapitel 2.

Damit hoffen sie, „dem Publikum eine größere Chance zu geben, den ersten Teil von Horizont in den kommenden Wochen“, unter anderem durch eine Streaming-Veröffentlichung auf Max.

Ein neuer Kinostarttermin für Horizon: Eine amerikanische Saga – Kapitel 2 wurde nicht festgelegt und es ist möglich, dass es nie den Weg in die Kinos findet. Es ist auch erwähnenswert, dass Costner vor kurzem mit der Produktion eines dritten Kapitels von Horizontund plant, noch einen vierten zu machen.

Der vierteilige Western war für Costner jahrzehntelang ein Herzensprojekt, er investierte 38 Millionen Dollar aus seinem eigenen Geld, um die ersten beiden Filme zu finanzieren. Er verließ auch die erfolgreiche Fernsehserie Yellowstone um diese Filme zu machen.

Leider sind Western im Jahr 2024 an den Kinokassen schwer zu verkaufen, und die dreistündige Laufzeit und die lauwarme Kritikenreaktion von „Kapitel 1“ haben dem Film auch nicht geholfen.