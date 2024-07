Nancy Cartwright, die Bart Simpson ihre Stimme lieh in Die Simpsons seit über drei Jahrzehnten, hat bestätigt, dass sie die Tante des Popstars Sabrina Carpenter ist.

In einem am 9. Juli geposteten TikTok beantwortete Cartwright die Frage, ob Carpenter ihre Nichte sei, begeistert mit den Worten: „Ja! Auf jeden Fall! Ist das nicht unglaublich?“

Holen Sie sich hier Sabrina Carpenter-Tickets

Cartwright fuhr fort: „Vielleicht kennen Sie mich schon eine Weile, kennen diesen kleinen 10-jährigen Jungen seit 35 Jahren – und manche von Ihnen schon viel weniger – und finden heraus, dass ich mit diesem Superstar verwandt bin. Sie ist ziemlich erstaunlich.“

„Die Gerüchte sind wahr! Sabrina Carpenter ist meine Nichte!“, fügte sie in der Videounterschrift hinzu. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Bart ist nicht Cartwrights einzige prominente Rolle in Die Simpsons. Sie spricht auch Ralph Wiggum, Nelson Muntz, Todd Flanders und Maggie. Jetzt, da das nicht ganz so verborgene Geheimnis gelüftet ist, hören wir Bart vielleicht bald „That’s that me espresso“ oder „Please, please, please/ Don’t prove I’m right“ singen.

In diesem Herbst geht Carpenter auf eine 33-tägige Nordamerika-Tournee, die Städte wie Toronto, New York, Chicago, Nashville, Austin, Vancouver und Los Angeles umfasst. Tickets gibt es hier.

Die Simpsons hat gerade seine 35. Staffel abgeschlossen und wird mit Staffel 36 zurückkehren. In der Zwischenzeit können Sie auf Disney+ aufholen (neue Abonnenten können eine 30-tägige Testversion erhalten, indem sie sich hier anmelden).

Anmerkung des Herausgebers: Sehen Sie, wo „Espresso“ auf unserer Liste der 100 besten Songs des Jahres 2024 (bisher) gelandet ist.