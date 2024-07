Lzzy Hale hatte kürzlich das Vergnügen, Skid Row bei einer Reihe von Shows zu präsentieren. Darüber hinaus erhielt sie für ihre Auftritte großes Lob von niemand geringerem als Jon Bon Jovi.

Skid Row brauchten einen Sänger, nachdem Erik Grönwall Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen die Band verließ. Lzzy sprang ein und war der Frontmann der erfahrenen Rocker bei vier Konzerten Ende Mai und Anfang Juni.

Während ihres jüngsten Gesprächs mit Eric Vanlerberghe von I Prevail im Rahmen von Folge‚S Zwei für die Straße In der Serie sprach Lzzy auch über ihre Erfahrungen als Sängerin für Skid Row (ein Bonussegment, das oben zu sehen ist). Während Lzzy sich als echter Rockstar als Frontfrau ihrer langjährigen Band Halestorm etabliert hat, war die Chance, Frontfrau von Skid Row zu werden, ein wahrgewordener Kindheitstraum.

„Ich habe CDs von Cinderella, Skid Row, Dio und Alice Cooper zu Pyjamapartys mitgebracht, wo (die anderen Kinder) Backstreet Boys oder Boys II Men hörten“, erinnerte sich Lzzy. „Also, Skid Row, das sind die Männer, die mich großgezogen haben. … Mein inneres Kind hat geschrien (als ich den Anruf von Skid Row bekam).“

Wie bereits berichtet, sprach Jon Bon Jovi, der in den 80ern maßgeblich zum Durchbruch von Skid Row beitrug, Lzzy nach diesen vier Shows seine uneingeschränkte Unterstützung aus. „Bitte, Lzzy Hale, schließ dich Skid Row an. Bring die beiden Bands zusammen, wenn es sein muss. Aber das ist das Beste, was (Skid Row-Gitarrist) Snake (Sabo) passiert ist, seit er mich kennengelernt hat.“

Zu ihrer Reaktion auf Bon Jovis Lob bemerkte Lzzy: „Zuerst dachte mein innerer Teenager: ‚Jon Bon Jovi weiß, wer ich bin!‘ Und dann dachte ich: ‚Oh mein Gott, wie süß von ihm, all diese Dinge zu sagen.‘“

Oben sehen Sie Lzzys ausführlichen Bericht über seine Rolle als Frontmann von Skid Row und die Anerkennung von Jon Bon Jovi. Und sehen Sie Lzzy als Frontmann von Halestorm auf der gerade gestarteten Co-Headliner-Tour der Band mit I Prevail. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

