Nach einem erfolgreichen Kinostart ist Ghost’s HIER REPARIEREN JETZT REPARIEREN Der Film kann ab dem 20. Juli online über Veeps gestreamt werden.

HIER REPARIEREN JETZT REPARIEREN feierte am 20. Juni weltweit Premiere in den Kinos und stellte mit einem Einspielergebnis von 2,65 Millionen Dollar allein in Nordamerika einen Rekord für ein limitiertes Hardrock-Kino-Event auf. Insgesamt spielte der Film am Eröffnungswochenende rund 5 Millionen Dollar ein, wobei aufgrund der hohen Nachfrage weitere Vorstellungen hinzukamen.

Jetzt können Fans zusehen HIER REPARIEREN JETZT REPARIEREN bequem von zu Hause aus, indem sie den Film ab dem 20. Juli um 15:00 Uhr ET (12:00 Uhr PT) für 19,99 $ über Veeps streamen (mit der Möglichkeit, den Film bis zu 48 Stunden lang erneut anzusehen). Als Bonus enthält der Stream ein exklusives „Im Gespräch“-Segment mit Ghost-Mastermind Tobias Forge, Co-Regisseur Alex Ross Perry und Live-Regisseur Jim Parsons, das während der Londoner Premiere des Films gefilmt wurde.

HIER REPARIEREN JETZT REPARIEREN kombiniert einen im Kia Forum in Los Angeles gefilmten Konzertauftritt mit narrativen Szenen basierend auf Handlungspunkten aus der Bandgeschichte. Kapitel Webisoden-Serie.

Am 26. Juli erscheint ein dazugehöriger Soundtrack mit dem aktuellen Überraschungssong „The Future Is a Foreign Land“.

Den Trailer und eine Szene aus dem Film könnt ihr euch in den folgenden Videos ansehen.