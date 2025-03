Elizabeth G. Oyer, die ehemalige Begnadigung des US-Justizministeriums, wurde am Freitag (7. März) zusammen mit mehreren anderen hochrangigen Beamten entlassen. In einem Interview mit Die New York TimesSie sagte, die Entlassung habe einen Tag nachdem sie gegen die Wiederherstellung der Waffenrechte von Mel Gibson zurückgedrängt.

Gibson, der aufgrund einer Verurteilung wegen häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2011 seine Waffenrechte verlor, wurde von Präsident Trump im Januar als besonderer Botschafterin für den „großen, aber sehr unruhigen Ort“ Hollywood ernannt. Laut Oyer schrieb Gibsons Anwalt kurz darauf einen Brief an die Beamten des hochrangigen Justizministeriums, James R. McHenry III und Emil Bove III, und forderte die Waffenrechte des Schauspielers auf

Schneller Vorlauf auf zwei Wochen, als Oyer in eine Gruppe eingetragen wurde, um die Waffenrechte an Personen wiederherzustellen, die wegen Verbrechens in einer als ungewöhnlichen Aufgabe für die Begnadigung der Anwaltskanzlei beschrieben wurden. Normalerweise kümmert es sich um Gnadenanfragen und hilft denen, die keine mächtigen Anwälte einstellen können, ihre Fälle zu plädieren.

Obwohl das Bundesgesetz diejenigen, die wegen des Kaufs oder Besitzes einer Pistole wegen Verbrechen verurteilt wurden, verurteilt wurden, hatte das Justizministerium technisch befugt, die Rechte des Waffenbesitzes auf einer Fallbasis wiederherzustellen. Sagte Oyer jedoch Die Zeiten Dieser Kongress hat dieser Macht erhebliche Grenzen auferlegt.

Oyer sagte, ihre Arbeitsgruppe sei angewiesen worden, eine Liste von Kandidaten zu erstellen, die ihre Waffenrechte als Teil einer langfristigen Initiative zurückbekommen würden. Sie hat kürzlich 95 Personen eingereicht, wobei der stellvertretende Generalstaatsanwalt ihre Liste auf neun senkte.

Nachdem sie ein Entwurf für diese Kandidaten eingereicht hatte, erhielt sie die Bitte, Gibson mit dem oben genannten Brief seines angeschlossenen Anwalts hinzuzufügen. Im Vergleich zu den anderen neun, die über die Wahrscheinlichkeit geprüft wurden, ein weiteres Verbrechen zu begehen, hatte Oyer ihre Bedenken.

„Es ist eine ernsthafte Angelegenheit, dass ich meiner Ansicht nach nicht leichtfertig empfehlen könnte, da ich wirklich leicht zu tun hat, da es echte Konsequenzen gibt, die von Menschen, die in der Vergangenheit häuslicher Gewalt im Besitz von Schusswaffen sind, nicht empfehlen kann“, sagte sie.

Infolgedessen teilte Oyer ihren Vorgesetzten im Justizministerium mit, dass sie ihrer Anfrage nicht folgen könne. Als Antwort darauf, dass ein hochrangiger Beamter „mir erklärt hat, dass Mel Gibson eine persönliche Beziehung zu Präsident Trump hat und das für mich eine ausreichende Grundlage für mich sein sollte, um eine Empfehlung abzugeben, und ich klug wäre, die Empfehlung zu geben.“

Am Freitag schrieb Oyer ein Entwurf eines Memo an das Büro des Generalstaatsanwalts, in dem sie ihre Position wiederholte und ihre Argumentation klärte. Nur wenige Stunden später wurde sie von zwei Sicherheitsbeamten aus dem Gebäude begleitet.

Eine Quelle des Justizministeriums erzählte Die Zeiten Der Rückschlag dieses Oyers gegen Gibsons Waffenrechte spielte keine Rolle in ihrer Entlassung.

In Trumps Aussage, die Gibson, Jon Voight und Sylvester Stallone als besondere Botschafter aussprach, beauftragte er sie mit „dem Zweck, Hollywood zu bringen, das in den letzten vier Jahren viel Geschäfte in das Ausland, zurück – zurück, besser und stärker als je zuvor verloren hat!“

Gibson leitete kürzlich den Mark Wahlberg-Thriller Flugrisiko. Anfang dieses Jahres bestätigte er, dass er das Drehbuch für abgeschlossen hat Die Leidenschaft des Christus Folge Die Auferstehung des Christus und bestätigte Jim Caviezels Rückkehr als Jesus unter Verwendung von De-Aging-Techniken.