Der Trailer der vierten Staffel für die Max -Serie HacksDas Debüt im April macht viele Versprechungen darüber, was zu erwarten ist, was Deborah Vance (Jean Smart) diesmal tun soll: Fahren Sie ein Rennwagen. Pop ein paar Luftballons. Holen Sie sich einen Lap -Tanz. Vorschlaghammer eine Küche. Lassen Sie sich von den Bullen überfahren. Alles im Namen der Komödie, der eine Gott Deborah und ihre engste Freundin/Mitarbeiter/Nemesis Ava (Hannah Einbinder) stimmen gemeinsam zu, gemeinsam anzubeten.

Am Ende der dritten Staffel hatte Deborah gerade einen Traumjob geleistet-und veranstaltete ihre eigene Talkshow. Der einzige Haken war, dass sie versuchte, Ava in der Show aus dem Kopfschreiber zu schrauben – und Ava griff auf Erpressung zurück, um sich an der Position festzuhalten. Die vierte Staffel sieht bereit aus, dieses Drama sofort aufzunehmen, da die Spannung zwischen beiden Frauen hoch ist, wenn sie zwischen Los Angeles und Vegas springen.

Der Hacks Die Unterstützung von Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato und Rose Abdoo zusammen mit Dan Bucatinsky, Helen Hunt, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Jane Adams, Christopher McDonald, Poppy Liu und Paul W. Downs (Weith. Er ist auch der New-Creators-Creators-Creators-Creators-Castors und Jen. sind unter anderem Julianne Nicholson und Michaela Watkins.

Hacks Es war ein preisgegebenes Kraftpaket in letzter Zeit und hat bei den Emmy Awards 2024 herausragende Komödien gewonnen, während Smart ihren dritten Preis in Folge für die Hauptdarstellerin in einer Komödie erhielt. Die Show kehrt am 10. April mit 10 Folgen für Staffel 4 zurück.

https://www.youtube.com/watch?v=howkjb_ehja