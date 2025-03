Der Schriftsteller/Regisseur Cameron Crowes Liebe zur Musik ist seit seinen Tagen als Teenager ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit für Rollsteinaber ein entscheidender Text, der versteht, dass Leidenschaft bisher vermisst wurde. Nach über 40 Jahren wiederentdeckt, Herzbrecher Strandparty – Crowes erste Bemühungen als Regisseur – wurde wieder entdeckt und remasteriert, wodurch ein intimes Porträt von Tom Petty und The Heartbreakers ein neues Leben verleiht wurde, wie sie mit den Augen eines großen Rockjournalisten gesehen wurde.

Tatsächlich, Herzbrecher Strandparty Eröffnet, indem er sich nicht als Dokumentarfilm, sondern als „Profil von Cameron Crowe“ in Rechnung gestellt hat – die klare Absicht ist es, eine Videoversion der Art von Titelgeschichten zu liefern, für die Crowe geschrieben hatte Rollstein Bis zu diesem Punkt. Die Kamera konzentrierte sich hauptsächlich auf das Filmmaterial in den Jahren 1982 und 1983 (plus einige Filmmaterialien der alten Live -Shows) und befindet sich häufiger auf Tom Pettys Gesicht als nicht, da der Frontmann offen über die Rekordfirma -Probleme spricht und den Bassspieler Ron Blair durch Howie Epstein ersetzt.

MTV hat den Dokumentarfilm erst einmal im Februar 1983 ausgestrahlt. Zu diesem Zeitpunkt (laut der offiziellen Website des Films) „wurde der Film als zu experimentell angesehen und abrupt aus der Luft gezogen.“ Experimentell ist eine genaue Beschreibung, obwohl sich das Mäandern möglicherweise ein anderer haben kann.

Als „ein Profil“ umrahmt zu werden, wird viel über die Unterschiede zwischen einigen tausend Worten des Printjournalismus und einer Stunde gefilmter Interviews und der Förderung des Schäfers nachgedacht. Der letztere bietet mehr Unmittelbarkeit und Intimität, während der erstere von der Hand des Autors profitiert und die Aktion leitet. Obwohl Crowe im gesamten Dokument buchstäblich auf dem Bildschirm ist, leidet es unter einem mangelnden narrativen Antrieb – obwohl der Kern von Herzbrecher Strandparty Nur eine Stunde lang ist es in diesem Zeitraum, dass es sich ein wenig schlägt und (insbesondere in der Mitte) eher eine Sammlung interessanter Clips als eine kohärente Geschichte über die Band zu diesem Zeitpunkt.

Die Clips sind jedoch wirklich herrlich. Es gibt kleine, einen albernen kleinen, kleinen, im Bus im Titel „I’m Dumme“ zu komponieren (Sie können hier einen Clip davon ansehen, mit freundlicher Genehmigung der Facebook -Seite der Band). Es gibt kleine Menschen, die sich an eine Menge von UCLA -Studenten über Albumpreise wenden. Es gibt kleine Rockstars, die angeben, Charaktere zu sein. Es ist kleinlich, mit Stevie Nicks auf der Aufnahme von „Stop Draggin ‚My Heart Around“ zu arbeiten.

Und es gibt Aufnahmen von einem Treffpunkt zwischen Crowe und Petty 2:00 Uhr, in dem Petty erklärt: „Hier gehen Sie, Cameron hier ist die schmutzige Wahrheit“, während er eine Schachtel alter Fotos herauszieht, die mit Geschichten gepackt sind, wie James Brown der einzige Musiker, der jemals nach einem Autogramm gefragt hat.

https://www.youtube.com/watch?v=yohd3xb5fzg

Es gibt einige Kerninterviews, die während des gesamten Films interkut sind, von denen die vorherrschendste kleinste und Crowe auf dem Rücksitz einer Limousine sitzen, wenn sie sich um Los Angeles rollt. Sogar die Entscheidung, in einer Limousine zu fahren, ist zu dieser Zeit als Rockstar, da er anerkennt, dass es eine „ziemlich widerwärtige Art zu reisen“ ist, aber dass er es genauso gut genießen könnte, während er kann, denn wer weiß, was in einem Jahr passieren könnte? Außerdem bemerkt er: „Ich muss nicht in einem alten Ford herumfahren, um mich davon zu überzeugen, dass ich von der Straße bin.“

Dies wäre nicht das letzte Mal, dass Crowe versuchte, einen Musikdokumentarfilm zu leiten – er machte auch 2011s’s Perlenmarmelade zwanzigwas das 20 -jährige Jubiläum dieser Band aufzeichnete – und er leitete diesen technisch mit Hilfe von Doug Dowdle und Phil Savenick (den beiden anderen zugeschriebenen Direktoren). Während Crowe in der Aktion hier sehr präsent ist, ist es nicht in einer Weise, in der er sich von seinem Thema konzentriert, eine schwierige Balance, die nur mit Erfahrung einhergeht. Es erinnert sich an einen der berühmtesten Monologe, die er jemals geschrieben hat, Worte, die er in den Mund des legendären Rockkritikers Lester Bangs (Philip Seymour Hoffman) in den Mund gesteckt hat Fast berühmt:

Du kann nicht Friends mit den Rockstars … Wenn Sie ein wahrer Journalist werden, wissen Sie, ein Rockjournalist – zuerst werden Sie nie viel bezahlt. Sie erhalten jedoch kostenlose Aufzeichnungen von der Plattenfirma. Verdammt noch mal an dir, das ist umstritten. Gott, es wird hässlich. Und sie werden dir Getränke kaufen, du wirst Mädchen treffen, sie werden versuchen, dich kostenlos Orte zu fliegen und dir Drogen anzubieten. Ich weiß, es klingt großartig. Aber diese Leute sind nicht deine Freunde. Weißt du, das sind Menschen, die wollen, dass du schiebensabliegende Geschichten über das Genie der Rockstars schreibst, und sie werden * Rock ’n‘ Roll ruinieren und alles erwürgen, was wir daran lieben. Rechts? Und dann wird es einfach zu einer Branche von – cool.

In Herzbrecher StrandpartyCrowe ist zehn Jahre in seiner Karriere als Musikjournalist und scheint diese Lektionen bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht zu haben. Was er gelernt hat, ist, wie es geht erscheinen Wie der Freund der Band, der den ehrlichsten und aufschlussreichen Momenten des Films ermöglicht. Aber es gibt immer noch genug Fan in ihm, damit der Film letztendlich wie eine Feier ihrer Arbeit sich anfühlt, wenn auch nur, weil die Musik allgegenwärtig ist, eine Erinnerung daran, wie Anfang der 80er Jahre (wie Crowe während der Outtakes) Synth in den frühen 80ern, echte Menschen, die echte Gitarren spielten, als etwas Besonderes auftraten. Und bis heute ist etwas Einzigartiges über die Art und Weise, wie der Herzbreaker -Rock bleibt.

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party Streaming jetzt auf Paramount+.