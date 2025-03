Stan Lee, für immer unsterblich als Mitschöpfer so vieler klassischer Marvel-Comic-Charaktere, starb 2018 im Alter von 95 Jahren. Jetzt sammelt der ehemalige Assistent/Filmemacher Jon Bolerjack Spenden auf Kickstarter, um einen Dokumentarfilm über Lees letzten Jahre mit dem Titel „Berechtigte Stan Lee: Das letzte Kapitel. Und die Geschichte, die er erzählen will, ist eine dunkle.

Laut dem offiziellen Kickstarter ist der Dokumentarfilm „eine Achterbahnfahrt von Drama und Duplizität“, da er untersucht, wie Lee „mitten in einem so wilden Skandal gelandet ist wie jede Superhelden -Saga“:

„Die Ereignisse werden vom Filmemacher Jon Bolerjack aufgezeichnet, der Assistent von Stan und ein fester Bestandteil seines inneren Kreises wurde. Jon erhielt beispiellosen Zugang und filmte alles, was er sah. Was er entdeckte, war ein florierender Markt, auf dem Stans Unterschriften und Erinnerungsstücke in riesige Bargeldhaufen umgewandelt wurden, und konkurrierende Hucksters doppelt gekreuzt, um das Vermögen von Stan zu kontrollieren. Nach Jahren des Sammelns dieses Filmmaterials ist er bereit, diese schockierend und wirklich herzzerreißende Geschichte mit der Welt zu teilen. “

Als Der Hollywood -Reporter Lee wurde 2018 entdeckt und verbrachte die letzten Jahre seines Lebens mit mehreren Kräften damit, die Kontrolle über sein Nachlass zu übernehmen. Bolerjack erklärt im folgenden Trailer, dass er Lee „Gerechtigkeit“ will, und fügt hinzu, dass die Misshandlung, die Lee erhalten hat, „keine Spekulation – es ist alles vor der Kamera“.

Die Kickstarter -Kampagne hat jetzt 30 Tage, um 300.000 US -Dollar zu sammeln. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat es derzeit rund 13.000 US -Dollar erreicht. Schauen Sie sich den folgenden Trailer an, der Comic -Schöpfer wie Dustin Nguyen und Mark Waid enthält, die ihre Reaktionen auf das Filmmaterial teilen, das sie gesehen haben.

https://www.youtube.com/watch?v=oe7rcegsk