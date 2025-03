Nach der Trennung der Beatles im Jahr 1970 zogen John Lennon und Yoko Ono nach Greenwich Village, um der Aufmerksamkeit der Boulevardzeitung zu entkommen. Dies ist die Zeit, die im Trailer für den neuen Dokumentarfilm untersucht wurde. Eins zu eins: John und Yoko. Sehen Sie es sich unten an.

„Ich habe mich in ein unabhängiges, kreatives Genie verliebt. Ich habe angefangen aufzuwachen “, sagt Lennon über Ono, nachdem das Paar von New York City genossen wird. „Ich fühle mich hier wirklich zu Hause.“

Später diskutiert der Musiker über sein 1972er Vorteilskonzert im Madison Square Garden und sagte, er habe es frei gemacht, „die Apathie zu verändern, die die Jugend hat“, indem er sie singt und mit ihnen sprach. „Ich würde alles tun, um sie wieder zum Leben zu erwecken“, fügt Lennon hinzu. „Viva la revolución.“

Kommen von Der letzte König von Schottland Regisseur Kevin MacDonald, Eins zu eins: John und Yoko Enthält nie zuvor gesehenes Material und neu restauriertes Filmmaterial aus dem Konzert. Es zeigt auch neu remixte Musik von ihrem Sohn Sean Ono Lennon, der als ausführender Produzent für den Film fungierte.

Hier ist die offizielle Protokollline:

„Am 30. August 1972, in New York City, spielte John Lennon seine einzige Show in voller Länge, nachdem er die Beatles, das“ Eins-zu-Ein-Nutzen-Konzert „im Madison Square Garden, eine rundliche, schillernde Aufführung von ihm und Yoko Ono… Bis 1971 1971 in den USA lebte. Der Film verwendet eine aufrührerische Mischung amerikanischem Fernsehen, um die Ära durch das zu beschwören, was die beiden auf dem Bildschirm gesehen hätten: den Vietnamkrieg, Der Preis stimmtNixon, Coca-Cola-Anzeigen, Cronkite, The Waltons. Während sie in den USA ein Jahr der Liebe und Transformation erleben, ändern John und Yoko ihren Protestansatz – letztendlich zum „Ein -zu -ein -“ -Konzert, das von einem Geraldo Rivera -Exposé inspiriert war, das sie im Fernsehen gesehen haben. “

Eins zu eins: John und Yoko Eröffnet am 11. April in IMAX, eine Woche später.

https://www.youtube.com/watch?v=oxagfyjemv4