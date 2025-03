Der Batman 2 Könnte vielleicht bis zum Oktober 2027 zurückgedrängt worden sein, aber die Fans können sich in der Zwischenzeit mit einem neuen State-Farm-Werbespot mit Sternmenschen überraschen-sicherlich ist das genauso gut, oder?

In der erweiterten Version der State Farm Batman-Werbung spielt Jason Bateman als „Bate-Man“, das weniger effektive Gegenstück zum Caped Crusader. Er fummelt sardonisch um sich herum, als sich Szas Catwoman Thievery ausführt, Streamer Kai Cenat droht mit Gefahren, und Jordan Howletts Kommissar Gordon sieht sich verwirrt an. Sehen Sie sich den vollen Platz unten an.

An anderer Stelle in der Anzeige tritt Arnett als „echter“ Batman auf und wiederholt seine Rolle aus den Lego -Filmen. Es gibt auch Gastgeberkameen von geliebten Batman -Schurken wie The Joker, Two Face, Poison Ivy und The Riddler.

Falls Sie zufällig ein Fan von sind Catwoman’s – Entschuldigung – Szas Musik genauso wie ihre Schauspielerei, der Star wird in diesem Frühjahr neben Kendrick Lamar auf die Straße gehen. Schauen Sie sich die Details hier an und holen Sie Tickets für eine der kommenden Tourdaten von SZA.

https://www.youtube.com/watch?v=ykyvhvqkhqg