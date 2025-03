Autor/Regisseur Mark Anthony Green’s Opus beginnt mit einem zurückgezogenen Popstar namens Moretti (John Malkovich), der eine ausgewählte Gruppe von Journalisten und Influencern zu seinem abgelegenen Gelände einlädt, um sich sein erstes neues Album seit dreißig Jahren anzuhören. Es ist eine Gelegenheit, dass ein Musikfan zumindest im übertragenen Sinne sterben würde … oder vielleicht sogar buchstäblich, wie es Chaos entsteht.

Ayo Edebiri spielt Ariel als einer der Journalisten, die sich in Morettis Web befinden, aber Malkovich besitzt den Bildschirm als David Bowie-ähnliche Figur. Der erfahrene Schauspieler machte einige neue Erfahrungen, die an dem Film arbeiteten, einschließlich der Aufnahme von drei echten Liedern, die von Nile Rodgers und The-Dream unter dem Deckmantel von Moretti geschrieben wurden. Aber eine Sache, die für ihn nicht neu war: Absätze tragen.

Tatsächlich nahm Malkovich sie (im wahrsten Sinne des Wortes) intensiv, wie er erzählt Folge In einem Zoom -Interview. „In Periodenfilmen, je nachdem, in welcher Phase, tragen Sie oft Absätze. Wenn Sie zu griechischen Zeiten zurückkehren, könnten Sie riesige Plattformen haben. Ich habe in den 70ern tatsächlich Plattformen getragen und bin mit diesen ziemlich vertraut. Und Mark Anthony hat einen sehr unverwechselbaren Geschmack und wollte einen sehr unverwechselbaren Look, den ich meiner Meinung nach verstanden habe und hoffentlich tausend Prozent beitragen könnte. “

Opus wurde mit einem knappen Budget mit einer begrenzten Anzahl von Schießtagen hergestellt: „Es scheint einfach völlig gestört zu werden“, sagt Malkovich. „Als ich in Filmen anfing, dauerte nur ein regulärer Film vier Monate. Und jetzt ist es ‚Oh, wie viele Szenen? 32. Wie viele Tage des Schießens? Drei. Oh, in Ordnung.'“

Doch innerhalb dieser Zeit konnte Mark Anthony Green erstmals viel einpacken. Grün beschreibt Opus Zu Folge Als „warnende Geschichte über den Tribalismus führt uns hoffentlich dazu, einige Fragen zu den Menschen zu stellen, die wir über Unterhaltung und Kunst hinaus vergöttern. Ich denke die Beobachtung, die ich mache Opus Ist nicht derjenige, der für mich und meine Weltanschauung etwas Besonderes ist … Ich liebe Standup -Komödie, und der beste Witz ist, wenn ein Komiker etwas sagt, über das Sie gedacht haben, aber es nie so artikuliert hat. Also haben wir versucht, den größten Weg herauszufinden, um diesen Punkt zu artikulieren, und ich bin sehr stolz darauf, wo wir gelandet sind. “

Malkovich kämpfte nicht darum, den Charakter oder den Standpunkt von Green zu verstehen, weil „ein gutes Drehbuch mehr oder weniger vorschreibt, was Sie tun müssen. Ich denke, gute Skripte sagen Ihnen, wer die Person ist, wie sie die Welt betrachtet. “

Trotzdem sagt Malkovich: „Von der Figur über die Musik bis hin zu den Kostümen haben wir eine enge Zusammenarbeit mit allem zusammengestellt – wie es sein sollte. Denn wenn Sie ein Schauspieler sind, ist es für die Menschen schwierig zu verstehen, dass Sie eine Figur im Traum eines anderen sind. Es ist nicht dein Traum, und das muss man manchmal durch deinen fetten Kopf bekommen. Es ist ihr Traum. So arbeite ich immer mit einem Regisseur. “

Schlüssel zum Erstellen Opus War Morettis Musik, für die Green zwei All-Star-Produzenten einbringen konnte: Der Regisseur scheint immer noch beeindruckt zu sein, mit Nile Rodgers und The Dream zusammenarbeiten zu können. „Es ist wirklich schwierig für mich, dich in das zu bringen, was mir mit meinem kleinen Herzen passiert ist“, sagt er. „Das Venn -Diagramm all mein Geschmack ist, dass John Malkovich, Nile Rodgers und der Traum … Sie sprechen über zwei der größten Produzenten und Songwriter in der Geschichte. Sie sind buchstäblich im Studio mit Beyoncé – ich muss sie von Beyoncé wegziehen, um dieses Ding ohne Geld zu machen. Wir hatten einen so mühsamen Prozess durchlaufen, um es zum Laufen zu bringen – ich war wirklich anspruchsvoll mit Nile und Dream über die Songs, aber sie waren erstaunliche, erstaunliche Partner. “

Green erinnert sich an den Tag, an dem sie mit Malkovich in einem Studio in Boston aufgenommen haben. „Wir haben auf John gewartet und jeder ist ihr wahres Selbst – Nil sieht einfach unglaublich aus und der Traum schaut sich Fußball an und macht wahrscheinlich einen anderen Rekord. John geht herein und man konnte sagen, dass John gekommen war, um zu spielen. Es gab eine Ernsthaftigkeit, wie ein Preiskämpfer, wo Sie wie „Oh, er ist wirklich hier, um das zu tun.“ Und so ohne Angst. Und ich sah sie mit seiner Intensität und dann zu seiner Intensität steigen und dann die Intensität des Ingenieurs… “

https://www.youtube.com/watch?v=rd-eqyzkvsa

Ungefähr 30 Minuten nach der Sitzung sagt Green: „Es gab einen Moment, in dem John eine Notiz getroffen hat und sich alle wie“ Heilige Scheiße, das ist erstaunlich „. Und es fühlte sich so an, als ob der Film nie herauskam – wenn das wäre es -, als ich an diesem Tag in diesem Tag gefühlt habe, wäre es in Ordnung. Es gab eine solche Alchemie, ein so schönes Gefühl in diesem Raum an diesem Tag. Wir haben etwas ganz Besonderes gemacht. “

Fügt Grün hinzu: „Ich fühle mich verwöhnt. Mein nächster Film, der Charakter ist kein Sänger. Ich weiß also nicht, was ich tun werde, wie ich dieses Gefühl neu erstellen werde. Aber ich bin an dieser Stelle süchtig danach. “

Die erste Single von Moretti, „Dina Simone“, ist derzeit auf allen Streaming -Plattformen erhältlich – was bedeutet, dass Malkovich jetzt offiziell ein Spotify -Künstler ist. Er hat keine starken Meinungen darüber, wie das Unternehmen derzeit Lizenzgebühren auszahlt, aber er genoss seine Zeit als Rockstar.

„Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in den Händen von Menschen war, die außerordentlich kompetent waren, was sie getan haben“, sagt er. „Sie wissen, wie man eine Aufzeichnung macht, das war nie im Zweifel. Und diese Erfahrung zu machen war für mich in meiner Karriere eine wirklich bedeutsame Veranstaltung. Ich habe alle möglichen unwahrscheinlichen Dinge gemacht. Aber das war wirklich eine einzigartige Erfahrung, mit ihnen in einem Aufnahmestudio zu sein. “

Opus kommt am Freitag, den 14. März, in den Kinos.