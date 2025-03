Als Disney auf die Veröffentlichung der Live-Action-Adaption des geliebten Klassiker marschiert SchneewittchenDas House of Mouse hat die Entscheidung getroffen, die Premiere von Los Angeles abzubauen. In der Regel wird die Veranstaltung am 15. März eine funkelnde Affäre mit einer Reihe von Standardmedien auf der Gästeliste am 15. März auf Fotografen und die Hausmannschaft beschränkt. Es wird keine Reporter auf dem roten Teppich geben, um Fragen der Besetzung und der Kreativen des Films zu stellen.

Darüber hinaus hat sich das Studio für ein europäisches Debüt in der kleinen spanischen Stadt Segovia anstelle einer Londoner Premiere entschieden. Während diese Wahl auch zu einer geringeren Pressebekämpfung führen wird, befindet sich in Segovia das Schloss, das den ursprünglichen Film von 1937 inspiriert hat.

Der kommende Film, in dem Rachel Zegler in der Titelrolle spielt, wurde von Anfang an von Problemen geplagt. Eine vokale Online -Demografie war enttäuscht von der Besetzung einer Schauspielerin kolumbianischer Abstammung als Schneewittchen – obwohl Zegler mehr als ihre Gesangsfähigkeit in Steven Spielbergs bewiesen hat West Side Story und 2023 Die Ballade von Singvögeln und Schlangen. Die Gegenreaktion schwoll an, als die mit Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin enthüllte, dass die Liebesgeschichte des Films, die sie als „extrem datiert“ bezeichnete, um etwas weniger „Seltsam“ umgesagt worden war.

Unabhängig davon ist die Schauspielerin Gal Gadot, die The Evil Queen spielt, in den letzten Monaten ein lautstarker Unterstützer von Israel geblieben, was zu Boycott-Calls geführt hat, die sich auf den Film von pro-palästinensischen Stimmen konzentrierten.

Während Disney die verkleinerten Premieren charakterisierte, um einen „feierlicheren, familienfreundlicheren Nachmittag“ zu betonen, betonen Sie dies, während ein „feierlicherer, familienfreundlicherer Nachmittag“ betont, der betont wird, um hervorzuheben, dass sie betonen, um einen „feierlicheren, familienfreundlichen Nachmittag“ zu betonen, der betont wird, der betont wird, um hervorzuheben, dass sie betonen, um einen „feierlicheren, familienfreundlichen Nachmittag“ zu betonen, der sich um einen Betonung der feierlicheren, familienfreundlicheren Nachmittags handelt, die hervorgehoben wird, dass sie betonen, um einen „feierlicheren, familienfreundlichen Nachmittag“ zu betonen, der sich um einen Betonung der feierlicheren, familienfreundlicheren Nachmittags handelt. Der Hollywood -Reporter stellt fest, dass es ungewöhnlich ist, dass das Studio bis zu den zwei Wochen vor einer Kino -Veröffentlichung wartet, um einen ordnungsgemäßen Marketingschub zu beginnen. „Sie haben die Bewegungen durchlaufen Schneewittchenund so gut wie sagen: ‚Wir müssen dieses Ding mit‘ „, behauptete eine Quelle.

Schneewittchen soll am 21. März in den Kinos kommen.