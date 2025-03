In der Folge vom Mittwoch von Der maskierte SängerDer als Space Ranger bekannte Kandidat wurde eliminiert – aber ihre Entlarvung wurde mit reinem Jubel begegnet. Unter der Maske befand sich der eigene Geschmack des öffentlichen Feindes. Beobachten Sie die Enthüllung unten.

Währenddessen Ghostbusters-Die maskierten Teilnehmer spielten Songs aus der Filmserie. Der Gründungshype des öffentlichen Feindes nahm die „Aufräumarbeiten der Stadt“ der Busboys an. Nach seiner Aufführung stand der größte Teil der Jury-Robin Thicke, Jenny McCarthy-Worlberg und Rita Ora-das Geschmack, das Flav mit der Alien-Maske war, zeitlich hinter der außerirdischen Maske, während Ken Jeong, der einzige Ausreißer, den DJ Jazzy Jeff vermutete.

Seine Enthüllung wurde mit einem Applausgebrüllen begegnet, wobei der Gastgeber Nick Cannon kaum seine Aufregung enthielt. „(Das ist) buchstäblich meine Lieblingsperson überhaupt … die einzige Legende, Flavor Flaavvvv!“ Cannon brüllte in der charakteristischen Beugung des Rapper.

„Ich bin mein größter Fan. Ich liebe mich ein paar mich. Ich hatte Spaß, die Show zu machen “, sagte Flav in seiner Rede nach der Reveal. In der ersten Woche der 13. Saison führte der Rapper Taylor Swifts durch 1989 Track „Bad Blood“, für die er extreme Anbetung zum Ausdruck gebracht hat.

In letzter Zeit befindet sich Flava Flav in seiner gemeinnützigen Ära (na ja und auch in seiner Swiftie -Ära). Um den Roten Hummer vor der Anmeldung von Insolvenz zu retten, kaufte er das gesamte Menü für eine Mahlzeit (einschließlich der Cheddar Bay -Kekse) und spielte später in mehreren Werbespots für die Meeresfrüchtekette. Während der Olympischen Sommerspiele in Paris in den Pariser Summer von 2024 sponserte er das US -amerikanische Frauen -Wasserballteam für Frauen, die das Team für die finanzielle Unterstützung des Goldmedaillen -Teams finanziell unterstützten. In Zukunft unterzeichnete er für die nächsten fünf Jahre einen Vertrag, um sowohl die Wasserballteams für Männer als auch die Wasserpolo -Teams für Frauen zu sponsern. Später steigerte und spendete er sowohl für Olympier als auch für Paralympiers, damit ihre Familien sie konkurrieren und monatliche Ausgaben wie Miete auszahlen konnten.

Nächste Woche, Der maskierte Sänger Geht in das Finale der Gruppe B, wo sie erwartet werden, dass sie legendäre Country -Songs durchführen. Der maskierte Sänger Airs jeden Mittwoch auf Fox um 20:00 Uhr ET.

https://www.youtube.com/watch?v=x1kohijqeyg