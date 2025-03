Der Wirbelsäulenhahn Fortsetzung 41 Jahre in der Herstellung hat offiziell einen Titel- und Veröffentlichungsdatum: Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiter wird am 12. September 2025 in den Kinos kommen.

Die Fortsetzung kommt mit freundlicher Genehmigung der Bleecker Street, die ihre US -Kinoverteilung abwickelt. In Erwartung der Veröffentlichung der Fortsetzung einer neu restaurierten Version des Originals 1984 Dies ist der Wirbelsäulenhahn wird diesen Sommer in den Kinos untersuchen, bevor er zum ersten Mal seit Jahren auf digitalen und Streaming -Plattformen zur Verfügung gestellt wird.

Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiter Die ursprüngliche Darsteller Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer spielen ihre legendären Rollen als Mitglieder der Spinal Tap Band, Nigel Tufnel, David St. Hubbins und Derek Small, die nach einer 15-jährigen Pause für „One Final Concern“ wiedervereinigt. Rob Reiner wird auch seine Rolle als Dokumentarfilmer Martin „Marty“ Dibergi wiederholen (zusätzlich zum tatsächlichen Regisseur des Films).

Sie werden von einer Besetzung von All-Star-Kameen begleitet, zu denen Musiklegenden Sir Elton John, Sir Paul McCartney und Garth Brooks und Trisha Yearwood sowie Paul Shaffer, Fran Drescher, Don Lake, John Michael Higgins, Nina Conti, Griffin Matthews, Kerry Godliman und Chris Adison gehören.

Weitere Informationen zum Wirbelsäulenhack finden Dies ist der Wirbelsäulenhahnund lesen Sie unsere klassische Filmbewertung.

https://www.youtube.com/watch?v=WOXF23FPhew