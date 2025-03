Bevor er am Mittwochabend live ging, gab es bereits ein ziemlich klares Gefühl dafür, was die Saisonpremiere von Jeder lebt mit John Mulaney wäre wie: Die Vorlage für diese erste Episode, die sich um „Geld liegende Menschen lief“, wurde zuerst geboren mit Jeder ist in LAJohn Mulaneys Talkshow-Experiment für Netflix ab Mai 2024.

Kombinieren Sie eine eklektische Auswahl an Gästen, gelegentlich Skizze, Richard -Art und Saymo, der Roboter auf einem architektonisch dynamischen Set, und stellen Sie sicher, dass John’s eine Zwischenablage hat. Werfen Sie einige Anrufe von Zuschauern und eine Eröffnungssequenz mit Wang Chungs „to Live and Die in LA“, und Sie haben eine verdammt gute Stunde der Unterhaltung.

Was machte diese erste Folge von Jeder lebt Es war so aufregend, wie viel davon wirklich ungeschrieben anfühlte. Nehmen Sie die Einführungsinterview -Segment von Gast/Folk Joan Baez, die von Mulaney begann, die ihr eine Frage zu ihren Erinnerungen an Martin Luther King Jr. stellte, bevor sie die Frage beantwortete, und sie bat Mulaney, zu bestätigen, dass „ich sagen kann, was ich will“, dem er begeistert zustimmte.

Sie nutzte dann die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, was heutzutage so viele Menschen denken – dass es absolut bizarr ist, so zu tun, als ob Oligarchen derzeit nicht in diesem Land wegreißen. Es war fast eine notwendige Anerkennung der aktuellen Ereignisse, auf die das Publikum begeistert reagierte … und mit diesem außerhalb ihrer Brust preisgab, dass sie einmal mit dem Auto mit dem Auto mit Dr. King zuzuhören und seine Freunde sich gegenseitig schmutzige Witze erzählten. Sie lehnte sich ab zu enthüllen, was King selbst erzählte.

Die Krönung der Nacht in der Theaterkinder, die komedische Energie geworden ist Tod eines Verkäufers ihre in den Charakter-Lösch-Meinungen über die Welt zu teilen. Zu den versammelten Schauspielern gehörten Anthony Lapaglia, Joe Cortese, Rob Morrow, Christopher Lloyd und zwei Schülerin. (Persönlicher Lieblingsmoment, ohne besonderen Grund: Jeder applaudiert George C. Scott.)

https://www.youtube.com/watch?v=ca0g9dmzzps

Die Skizze gab der Crew der Show auch eine benötigte Pause, um für Cypress Hills hella edle Aufführung von „Hits From the Bong“ eingerichtet zu werden, begleitet von einem 14-köpfigen Orchester und mit Shoutouts an die Gäste wie „Fred Armisen Takes Hits aus der Bong!“, Gefüllt! und „Michael Keaton war der beste verdammte Batman.“ Und danach war es Zeit für gute Nachts, nur ein Haar vor dem Ende der Stunde.

Nicht jedes Stück in der ersten Folge landete perfekt, was in Ordnung ist. (Mulaney und Tracy Morgan hätten ein wenig mehr Probenzeit nutzen können, um Morgan als „König Latifah“ zu nageln.) Das einzige eigentliche Problem war, dass vier Gäste für die Länge der Zeit zu viele gefühlt hatten – Baez, Michael Keaton, Finanzkolumnist Jessica Roy, und es war mehr Spaß.

Mulaney war gut darin, die Menschen involviert zu halten, darunter ein oder zwei besonders reibungslose Gesprächszüge, um Roys finanzielle Beratung zu beziehen. Aber es wäre immer noch schön gewesen, mehr Zeit mit Keaton zu verbringen, ein Spiel und eine charismatische Kraft mit einigen großartigen Geschichten. Und jede Sekunde, die die Kamera mit Baez verbrachte, war kostbar, bis hin zu ihrem Tanzen während der Schließleistung von Cypress Hill.

Joan Baez und Richard tanzen in der ersten Folge von John Mulaneys Netflix Talkshow. Was können Sie mehr verlangen? pic.twitter.com/tljs4qhehp – Aléx Young (@alexyoung) 13. März 2025

Die Call-In-Segmente bleiben zuverlässig chaotisch, halten Mulaney und die Gäste auf Trab und unterstreichen die Energie, die mit Live-Fernsehen einhergeht, wirklich. Während Mulaney oft ein echtes Mitgefühl mit denjenigen zeigte, in denen über die schwierigen finanziellen Situationen, in denen sie sich befanden, sprachen, gab es in einigen seiner Reaktionen immer noch ein wenig Vorsprung – wie sein mangelnder Sympathie für einen Anrufer, als er herausfand, dass sie jemanden 10.000 US -Dollar für einen Podcast geliehen hatte.

Insbesondere Art war während der Anrufe Spaß und hatte keine Angst, einige stumpfe Wahrheiten zu teilen („Better investieren“, war sein Rat an die Podcast -Dame). Jeder hatte einen echten herzlichen Rat für den Mann, der in seinem Van lebt. Auch Mulaney benutzt sein „Was für ein Auto fährst du?“ Frage als sanfte Möglichkeit, dem Anrufer zu sagen, dass er es getan hat, mit ihnen zu sprechen, funktioniert auf mindestens zwei Ebenen bemerkenswert gut: Es ist subtiler als zu sagen: „Und … wir haben keine Zeit mehr!“ Egal wie irritierend er den Anrufer finden könnte, er interessiert sich immer zu Recht an ihrer Antwort.

Denn jenseits seines schnellen Witzes und seiner Fähigkeit, Rückrufe aus der Luft zu erstellen, glänzt Mulaney wirklich als Gastgeber, indem er eine echte Neugierde – über die Welt, über die Geschichten seiner Gäste, über das Leben der Anrufer – über das Leben der Anrufer fördert. Es trug zu einer einladenden Umgebung bei, die die Bedeutung des Wortes „Host“ in mehreren Kontexten wirklich einfühlt.

In einer Zeit, in der, wie Baez sagte, eine Talkshow startet: „Unsere Demokratie geht in Flammen auf“, fühlt sich sicherlich wie eine Herausforderung an. Aber durch Schaffung eines Raums, der die Welt außerhalb nicht ignoriert, aber dennoch ehrliche Freude ermöglicht, Jeder lebt Fühlt sich wie eine besondere Gelegenheit an, große Schaukeln mit Netflix ‚Geld zu nehmen. Diese Show zu machen ist wahrscheinlich viel billiger als Stunts wie den Kampf von Jake Paul/Mike Tyson. Und es ist unendlich besser für unsere Seelen.

Neue Folgen von Jeder lebt mit John Mulaney Premiere live auf Netflix um 19:00 Uhr PT/22: 00 Uhr ET.