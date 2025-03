Anmerkung des Herausgebers: Während die Bends ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, erinnert uns Tyler Dunstons klassische Rezension ab März 2020 daran, dass Thom Yorke und die Bande nur zwar Twentysomethings waren, ein Hit-Wunder, wer wirklich keine Ahnung hatte, was sie als nächstes tun sollten. So neigen wir nicht dazu, die wichtigste Rockband der Welt zu sehen, aber ja, es ist wahr. Radiohead war einst nur eine Band, die versuchte, die Dinge für sich selbst herauszufinden … und in den Biegungen begann dieser Prozess wirklich.

Es ist leicht, auf die Diskographie von Radiohead zurückzublicken und den Umfang ihrer Leistungen als unvermeidlich anzusehen. Rückblickend hatte die Band eine nahezu perfekte Karriere: Zunächst wurde mit dem beliebten und stark versunkenen „Creep“ und einem Hit-or-Miss-Debütalbum, das Grunge weitgehend zu verdanken ist, anfänglich auf Grunge und 80er-Jahre-Indie-Rockbands wie REM und Pixies und dann zu kritischen Darlings, die sich selbst zurechten, um sich auf neue Musik zu wenden. Viele sehen ihre Ausgabe bis zu 2000er Jahren Kind a als Musicalcareer-Äquivalent eines Mind-Expansions-Meme. Die Biegungen war das Album, das Kritiker und Hörer gleichermaßen dazu zwang, sie ernst zu nehmen – in gewissem Sinne war es der Beginn von Radiohead, wie wir sie heute kennen. So unvermeidlich es auch im Nachhinein scheinen mag, es war alles andere als zu der Zeit.

Eine meiner Lieblingsanekdoten über die Erschaffung von Die Biegungen zeigt die wichtige Tatsache, dass Radiohead zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere Twentysomethings waren und ein Hit-Wunder, die nicht wussten, was sie taten. Es ist eigentlich die Geschichte hinter dem nun-ikonischen Album-Cover, der erste Stanley Donwood, der seitdem an Radiohead für die Band beteiligt ist.

Thom Yorke und Donwood trafen sich an der Universität von Exeter, beide studierten Kunst und Literatur. Donwood arbeitete zuerst mit Radiohead auf dem Cover für die Single „My Iron Lung“ von 1994 zusammen, die später erscheinen würde Die Biegungen. Inspiriert von dieser Single, Yorke und Donwood, gingen zwei Kinder mit einer Videokamera der alten Schule in ein Krankenhaus, um Filmmaterial einer eisernen Lunge zu erhalten, die sich laut Donwood als „nicht sehr interessant anzusehen“ herausstellte. Sie fanden ein interessanteres Thema in Form einer CPR -Mannequin. Nachdem sie das Filmmaterial aufgenommen hatten, spielten sie es in einem Fernseher und fotografierten den Bildschirm, wodurch die körnigen, schimmernden Farbvariationen in der Farbe auf dem Cover angezeigt werden.

Ich mag diese Geschichte, weil sie eine Seite von Radiohead zeigt, die die im Laufe der Jahre durch die kritische Verehrung, weitreichende Einfluss der Band erzeugte Mystik und die Erforschung immer heimlicher, experimenteller Geräusche auf späteren Veröffentlichungen untergräbt. Die Biegungen Zeigt uns eine Gruppe junger Künstler, die es immer noch herausfinden, die sie frühzeitig durch unerwartete Ruhmes erfreut und Ideen gegen die Wand werfen, um zu sehen, was funktioniert. Wir sehen diesen Prozess der Kreation als Discovery in der Geschichte hinter dem Album-Kunstwerk sowie in der Platte selbst.

Diese Experimente mussten genauso von Jugend und Unerfahrenheit zurückzuführen sind wie aus Verzweiflung. Der Erfolg von „Creep“ forderte die Band an. Bevor sie die Chance hatten zu entdecken, wer für sich selbst waren, hatten unzählige Zuhörer sie bereits in eine Schachtel gebracht: Sie waren derivat, sie waren ein eingetroffenes Wunder, das durch ein einzelnes Lied zu Beginn ihrer Karriere definiert war. Nach einem abgesagten Set sagte Thom Yorke mit Nme„Körperlich bin ich völlig gefickt und mental hatte ich genug“, und das Plattenlabel der Band traf sie mit einem Ultimatum. Obwohl viele Radiohead für ihre Beständigkeit bewundern, im Vorfeld auf Die BiegungenEs wurde immer unklar, ob die Band überhaupt eine Zukunft hatte.

Als er „Planet Telex“ öffnen wurde, wurde er als Split -Single mit „High and Dry“ veröffentlicht, es zeigte auf die Zukunft, aber niemand, vielleicht nicht einmal Radiohead, wusste es noch. Die Loops, die Tastaturen, das Studio florieren, den schimmernden Ton und die abstrakten Texte – alle im Nachhinein weisen auf die Zukunft der Band hin. Es ist schwierig, auf „Planet Telex“ und vieles zu hören, und vieles von Die Biegungen Im Allgemeinen, ohne darüber nachzudenken, wo die Band von dort gehen würde, ohne das Feedback von zu hören OK Computer und die synthetische Fieberheit von Kind a. Das eröffnete Single klingt nichts wie Pablo Honig. Es ist leicht zu sehen, dass die Band Radiohead darin wird, aber der kreative Prozess war sicherlich nicht so klar, wie es jetzt scheint. Die Art und Weise, wie dieses Lied zusammengekommen war, war eine Zuflucht. Die Geschichte geht, die Band legte diese Platte in einer Nacht nach einer Nacht des Trinkens nieder. Thom Yorke lag auf dem Boden, als er den Gesang aufzeichnete (in einer Einstellung). Und sie wollten das Lied „Planet Xerox“ nennen, bevor sie merkten, dass es ein Markenzeichen war. Sie waren noch jung, nicht an Ruhm gewöhnt, aber sie hatten etwas zu beweisen, und sie spitzten sich und folgten ihren Impulsen und Inspirationen zu wirklich aufregenden Ergebnissen.

Eine Sache, der sie sich sicher waren, war, dass sie keine Sekunde schaffen wollten Pablo Honig. Obwohl Die Biegungen Der Einfluss von Grunge und Indie -Rock der 80er Jahre trägt immer noch, musikalisch war es ein massiver Sprung. Das Gitarrenspiel wurde komplexer und mercurialer und oszillierend zwischen ruhigen Strums und frenetischen Freak-Outs. Wir sehen diese Dualität in einem Lied wie „Nice Dream“, beginnend mit Akkorden und Texten von Yorke, bevor er von Johnny Greenwood und Ed O’Brien erweitert und kompliziert wird. Sie können diese Tendenz hören, (auf eine gute Weise) einen potenziellen unkomplizierten Song über die Platte zu ficken, insbesondere in Tracks wie „My Iron Lung“, die die Einschränkungen eines Songs wie „Creep“ absichtlich ausschläfen.

Greenwoods Einfluss (insbesondere seine Saitenarrangements, die übrigens über das jüngste Album der Band sind, Ein mondförmiger Pool) wurde ausgeprägter. Und Die Biegungen Ich sah den Eingang von Nigel Godrich, dem langjährigen Produzenten und De -facto -Mitglied der Band, das für die Platte technisch tätig war und „Black Star“ produzierte, was ein einfacheres Lied gewesen sein könnte, wenn es nicht von solch einer Bedrohung und unruhigen Energie durchdrungen wäre. Diese unruhige Energie durchdringt den Rekord.

An Die BiegungenRadiohead war nicht zufrieden-eine weitere Britpop-Band zu sein, um ein eingetroffenes Wunder zu sein, um das zu sein, was sie letztes Jahr, letzten Monat, in letzter Minute waren. Diese Unruhe war ironischerweise ein wesentlicher Faktor für die Konsistenz der Band im Laufe der Jahre – eine mangelnde Bereitschaft, die Musik, die sie immer gemacht haben, weiter zu machen. Ihre ständige Neuerfindung hat die Illusion von Konsistenz und Unvermeidlichkeit gegeben, aber es war der hektische Wunsch der Band nach Entdeckung, neue Dinge auszuprobieren, die sie zur Band gemacht haben, die sie heute sind. Wie Thom Yorke kurz nach der Veröffentlichung von sagte Kind a„Die besten Dinge sind oft diejenigen, die irgendwohin gehen, wo Sie nicht erwartet hatten.“

Wesentliche Tracks: „Planet Telex“, „falsche Plastikbäume“ und „Street Spirit (verblassen)“

