So beliebt wie auf dem Bildschirm darstellen, dass das wirkliche Leben von echtem Musikern sein mag, gleichermaßen häufig sind die Filme und Fernsehsendungen, die fiktive Bands und Darsteller in den Vordergrund stellt. Von realen Rapper, die ihre eigenen Geschichten locker an vollwertige Bands von Schauspielern anpassen, die gelernt haben, alle ihre Songs selbst aufzuführen, ist es ein reichhaltiges Subgenre.

Und es gibt einen brandneuen Eintrag im Jahr 2025 als neuer A24-Film Opus führt John Malkovich als Pop -Ikone namens Moretti vor und spielt Songs, die von Nile Rodgers und The Dream erstellt wurden. Während es etwas zu früh ist, um zu sagen, wie Moretti rangieren wird, die Veröffentlichung von Opus fühlte sich wie ein angemessener Anlass, um über Jahrzehnte Film- und Fernsehprojekte mit fiktivem Rückblick zurückzublicken (fiktiv (nicht „Falsch“) Künstler.

Die für diese Liste festgelegten Kriterien waren ziemlich einfach: Der Künstler oder die Kernmitglieder der Band mussten ihre eigenen Instrumente nicht spielen, aber sie mussten fiktive Charaktere spielen, anstatt unter ihren richtigen Namen aufzutreten. (Entschuldigung an Fans der Monkees, die aus diesem Grund den Schnitt nicht geschafft haben.) Zusätzlich war eine Schlüsselmetrik die tatsächliche Qualität der Musik. (Entschuldigung an Fans der UPN -Serie Shasta McNastysollten Sie tatsächlich existieren.)

Direkt zum Draht, die Folge Die Mitarbeiter diskutierten, was sie einschließen und wo sie einstufen werden sollen, und es gab so viele bemerkenswerte Optionen, die auf dem Weg geschnitten wurden, von Phoebe Buffay bis zu den kalifornischen Rosinen. Denn letztendlich ist großartige Musik großartige Musik – ob der Künstler dahinter real oder fiktiv ist.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor