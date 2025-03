Die Schauspielerin Scarlett Johansson hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie es ablehnt, Fotos mit Fans außerhalb von Arbeitsauftritten zu machen. In ihrer Titelgeschichte für Instyle Die Oscar-nominierte Schauspielerin gab weiter, dass sie absichtlich eine Grenze mit ihren Fans festlegt und ihr privates und berufstätiges Leben trennt: „Ich mag es, in meinen eigenen Gedanken zu sein, die nichts mit dem zu tun haben, was andere Menschen über mich denken.“

„Es beleidigt viele Menschen wirklich. Das bedeutet nicht, dass ich nicht dankbar bin, dass die Leute Fans sind oder mich freuen, mich zu sehen “, erklärte Johansson. „Aber ich sage immer zu den Leuten: ‚Ich arbeite nicht‘ (was bedeutet). Ich möchte nicht als in dieser Zeit und dem Ort mit dir identifiziert werden. Ich mache mein eigenes Ding. Ich mag es, in meinen eigenen Gedanken zu sein, die nichts mit dem zu tun haben, was andere Leute über mich denken. Ich mag es nicht, selbstbewusst zu sein. “ Sie bemerkte, dass wenn sie auf einem roten Teppich ist oder ein Talkshow -Auftritt verlässt, sie mit denjenigen, die sie anfordern, Foto -Ops machen wird.

Sie fuhr fort und bemerkte, dass die Sicherheit ihrer Kinder eine große Priorität hat: „Meine Familie ist für mich sehr wertvoll, ebenso wie ihre Privatsphäre. Die Anonymität meiner Kinder ist für mich sehr kostbar … Die Sache, eine öffentliche Figur zu sein, ist, dass die Idee, erkennbar und gefeiert zu sein, Spaß anfühlt, aber dann kann man sie nie wieder in die Flasche stopfen. “

„Ich denke, dass ich das so lange wie möglich aufrechterhalten kann, bis es jemandes Wahl ist. Das ist die Wahl, die ich bis hin zu meinen Kindern treffen kann. Ich möchte bei Duane Reade meine eigene Scheiße kaufen. “

Johansson wies auf die eigenen Probleme von Popstar Chappell Roan mit Fananfragen hin, die letztes Jahr unter Beschuss geraten, weil sie mit zunehmend aufdringlichen Fans Grenzen gesetzt haben. „Wie alle anderen habe ich mich im Sommer in sie verliebt. Sie ist sehr offen darüber, wie schwer es war, sich an den Ruhm anzupassen. “

Johansson war damit beschäftigt, ihr Regiedebüt zu entwickeln Eleanor der Große Hauptrolle im Juni Squibb. „Es ist so aufregend, 40 zu sein und etwas neues zu lernen. Jetzt weiß ich, wie man einen solchen Film macht “, sagte sie und erinnerte sich an ein Gespräch mit Ehemann und Samstagabend live Colin Jost und Moderatorin des Autors und „Weekend Update“. „Ich weiß, wie man es beendet. Der Prozess des Klangmischens, Färbens und Bearbeitens – das wusste ich vorher nicht. Und jetzt weiß ich, wie es geht. “ Im März 2025 wurde kein Veröffentlichungsdatum bestätigt. Die Schauspielerin und Regisseurin wird ebenfalls in der Hauptrolle stehen Jurassic World Rebirth Neben Theo James, Mahershala Ali und Jonathan Bailey, die am 2. Juli in die Kinos kommen.