Wenn Sie einen Witz im Neustart von 2025 nicht mögen Die nackte WaffeWarten Sie nur: Ein anderer wird in Sekunden einen ankommen. Darsteller Liam Neeson, The Relaunch der klassischen Comedy -Serie fängt genau das ein, was das Original gemacht hat, und andere Filme aus dem Team dahinter Flugzeug!so wichtig: ein fast ununterbrochener Ansturm dummer und zufälliger Momente, der jeglichen Versuch der Logik ablehnt, stattdessen für den Darm zu gehen-das heißt, das Bauchlachen.

Dank des Schriftstellers/Regisseurs Akiva Schaffer und den Schriftstellern Dan Gregor und Doug Mand, der einen bösen Milliardär (nicht für all diese guten Milliardäre da draußen) und seine bösen Pläne für die Welt beteiligt sind, gibt es eine Handlung. Aber der Grund, ins Theater zu gehen – und wir werden es schaffen, warum die Theater Die Angelegenheiten hier in einer Sekunde – ist Neeson und eine solide Nebenbesetzung, darunter Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Busta Rhymes, Danny Huston und CCH Pounder, die alle echte Goofs sind, auf dieser typischen zwinkernden Sackgasse.

Als Frank Drebin Jr. (Sohn des Originals Nackte WaffeNeeson ist Frank Drebin Sr., gespielt von der verstorbenen Leslie Nielsen) und ist ziemlich perfekt, sowohl für das, was seine natürlichen Gravitas dem Film erweitern als auch, wie erfolgreich er den absichtlich lächerlichen Ton des Films nagelt. Es gibt Wortspiel, es gibt physische Teile, es gibt nur einen Hauch von Poop -Humor, alles durch das Wissen, dass wir Oskar Schindler sehen, das sich für all das engagiert.

Wirklich, Neeson Nachfolger von Nielsen ist auf einigen Ebenen eine bemerkenswert praktische Wahl, nicht nur, weil Liam Neeson und Leslie Nielsen gut auf einem Reimschema arbeiten. Während ihre Karriere nicht gerade identisch sind, erkundeten sich beide Männer in den Fünfzigern ein neues Genre: Nielsen war 54 Jahre alt, als seine unterstützende Rolle in Flugzeug! machte ihn zu einem Comedy -Star, während Neeson bei 2008 56 Jahre alt war Genommen verwandelte ihn in einen schlechten, um gefürchtet zu werden.

Zusätzlich zu seinen neu entdeckten besonderen Fähigkeiten hat Neeson seit einiger Zeit seine Zehen in die Komödie gelangt, sogar über eine frühe Rolle bei Woody Allen’s Ehemänner und Frauen und in den Jahren 2003 einen traurigen Witwer spielen Liebe eigentlich. Diese Teile waren ein Aufwärmen für seine zukünftigen Kameen in der Ricky Gervais/Stephen Merchant/Warwick Davis-Serie Das Leben ist zu kurzAnwesend In Amy SchumerUnd Familienanlagen. (Ganz zu schweigen von dem Ganze Atlanta Ding.) Wirklich, seine Sprachrolle als guter Polizist/schlechter Polizist/PA COP in den Jahren 2014 Der Lego -Film Könnte der eigentliche Beweis für ihn gewesen sein, um einen Film wie diesen zu leiten.

Er ist auch außergewöhnlich gut von Anderson zusammengefasst, dessen Geschichte mit diesem Genre tatsächlich weiter zurückkommt als seine-vorher BaywatchSie war ein Gast auf Verheiratet… mit Kindern und wiederkehrend Hausverbesserung In den frühen 90ern. Außerdem sprechen nicht genug Leute über die Action-Komödie der vierjährigen 90er Jahre VIPwas wirklich schade ist.

Die Art von extremer Deadpan -Komödie, die Die nackte Waffe Gebrauch kann bedeuten, dass Sie die meiste Zeit nur tun müssen, um ein Lachen zu bekommen, ist ein gerades Gesicht, während Sie lächerliche Dinge sagen oder lächerliche Dinge tun. Aber Anderson bekommt mehr als einen echten Moment, um echte Slapstick -Chops zu zeigen, und sie schafft es wirklich zu glänzen. (Sie werden die Scating NIE auf die gleiche Weise betrachten.) Und was auch immer die Wahrheit zu Berichten sein mag, dass Neeson und Anderson jetzt zusammen sind.

Nicht, dass sich dieser Film jemals wirklich in Drama oder Romantik verschiebt – tonal, sein Fokus ist bemerkenswert, auch wenn er um eine so wilde Spektrum von Witzen herumschleudert, der einen unkomplizierten Slapstick zu lustigem Unsinn hat. Ich bin verzweifelt zu wissen, wer im Kreativteam einmal eine unglückliche Erfahrung mit ihrem Tivo und dem Schneemann gemacht hat … oh Gott, den Schneemann.

Ich werde hier nicht verderben, was zuerst ein ganzes Theater von Kritikern hat, die hysterisch lachen, aber ich werde mitteilen, dass es nicht weniger als zwei Minuten in sich gekommen ist, als der Film mit der Banküberfallszene im ersten Trailer stark zu sehen ist. Ein Detail, das der Trailer nicht beinhaltete: Komponist Lorne Balfe’s Musik für diese Szenen lehnt sich stark darauf ab, Hans Zimmer und James Newton Howards Partitur für nachzuahmen Der dunkle Ritterwährend die Kinematographie und Bearbeitung auch ein wenig zu Christopher Nolans legendärem Werk nicken.

Diese Sequenz ist nur ein Beispiel für Schaffer, das ein Geschenk für Mimikry verwendet, wenn er nachgefordert ist, aber zum größten Teil weist er nicht zu viel visuelles Flair auf, um den Humor der wahre Star des Films zu sein. Obwohl der Ton insgesamt Licht bleibt, gibt es definitiv mehr als ein paar Szenen, in denen dieser Darm des Lachens von einem dunkleren Ort stammt als die mehr Slapstick-Y-Momente. Nehmen Sie die Anerkennung des Films für einmalige Nackte Waffe Castmitglied OJ Simpson und ein paar Beats sind aus einer ACAB -Perspektive sehr geschrieben.

Als Komödien Schwierigkeiten haben, an der Abendkasse Fuß zu fassen, Die nackte Waffe hat ihre Notlage zu einem Kernstück seiner Marketingkampagne gemacht und sogar einen PSA mit Neeson veröffentlicht und sich dafür einsetzt, diese Art von Farcen in den Kinos zu beobachten. Der PSA fühlt sich jedoch fast überflüssig an, wenn man bedenkt, wie gut der Film für sich selbst als Erinnerung dient, dass es so schön ist, als Publikum zu lachen, unter anderen zu sein, um sich voll auf die Freude zu konzentrieren, dasselbe lustig zu finden.

Ernsthaft, sogar das Credits Lachen Sie Lachen – bleiben Sie am Ende des Films, um den Text auf dem Bildschirm zu lesen. Und wenn Sie jedes Osterei fangen und die Menschen um Sie herum auch kichern, denken wir darüber nach, wie wir in den schlimmsten Zeiten das zumindest haben.

Die nackte Waffe verdient es, ab dem 1. August in den Kinos zu sehen. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ulguu7wlrea