Die resultierende Leistungin ihren aufgezeichnet Lebendig in den Katakomben Der Film und seine begleitende Fünf-Track-Live-EP findet Qosta ihre donnernden Verstärker und ehrfürchtig gegenüber der eindringlichen, brütenden Aura des Raums. Das Projekt verlangte von ihnen, verletzlich zu werden und stellte eine faszinierende Frage für eine Band mit einer 30-jährigen Geschichte: Was erfordert ein Raum wie die Pariser Katakomben von Königinnen der Steinzeit und wie können sie ihren Katalog neu interpretieren, um dies aufzunehmen?

„Dieser Ort ist perfekt. Tun Sie nichts. Manchmal ist Ihre beste Entscheidung, nichts zu ficken“, sagt Homme.

Er hat Recht, wie minimal die Aufführung dramatisch minimal war: Nur das Quintett und drei Strings -Spieler, wobei der Schlagzeuger Jon Theodore mit Chopstäbchen und anderen provisorischen Percussion -Teilen und Bassist Michael Schulman rohe, wunderschöne Harmonien bei Homme anbietet. Aber da Tempos zu einem Kriechen, Homme mit ätzenden Schmerzen und den Knochen von sechs Millionen Parisern, die zu schauten, verlangsamten, waren die Wiedergabe absolut mit Gewicht beladen.

„Es war eine große Schwierigkeit und musste viel überwinden, nur um die Stufen hinunterzugehen. Es fühlte sich so an, als hätten wir uns das Recht verdient, dort zu sein. Das fühlte sich irgendwie notwendig“, sagt Homme. „Deshalb sage ich, dass dieser Ort so hart dominiert wurde. Wir sind eigentlich nicht so wichtig. Ich weiß, dass wir es spielen, aber dies gab uns die Möglichkeit, alles auf Barebones zu bringen – um ein Stichwort aus den Katakomben zu nehmen – und zu zeigen, was diese Songs sind. Es war ein verzweifelter Versuch, etwas Schönes für ein Publikum zu spielen, das seit Hunderten von Jahren an einem Ort steckt.“

Die Katakomben sind kein unterirdischer Raum. Das Steigen in das Netzwerk von Tunneln und Höhlen bedeutet, das zu betreten, was Homme als „Bauch eines organischen Ding“ beschreibt, wo Feuchtigkeit durch Kalksteindecken tropft und fast jede Oberfläche mit echten, kunstvoll arrangierten Menschen auskleidet ist. „Die Säulen sind in Schädeln und Oberschenkel und verdammten Metakarpalen völlig verkrustet“, sagt er. „Sie sind von dem umgeben, was Sie werden.“

Diese Konfrontation mit der Mortalität ist für Homme nicht abstrakt. „Ich habe in den Katakomben gespielt, und innerhalb von 20 Stunden wurde ich sediert und untergebracht“, erinnert er sich. „Dann habe ich die nächsten sieben Monate im Bett verbracht. Ich hatte viel Zeit zu denken, weißt du? Ich wurde gesagt, ich würde 18 Monate, zwei Jahre dort verbringen, also war ich nicht aufgeregt.“

Die verlängerte Erholungsphase erzwang eine andere Art der Abrechnung mit Zeit und Vermächtnis. Bis Dezember, als die Ärzte ihm sagten, dass er in Ordnung sein würde, hatte sich etwas verändert. „Ich fühlte mich wie ein Rodeo -Bulle, der sich an das Tor lehnte. Es ist wie, wenn Sie dieses verdammte Tor öffnen, werde ich rennen. Ich werde rennen.“

Bei der Dringlichkeit geht es nicht nur darum, mehr Musik zu machen (was Homme sicherstellt, dass es in Arbeit ist), sondern auch darum, etwas zu machen, das den Zuhörern einen dauerhaften Eindruck hinterlässt. Homme hat eine besondere Möglichkeit, seine künstlerische Mission zu beschreiben: „Jedes Ding, das ich und die Jungs machen, wenn wir dieses Branding -Eisen ins Feuer legen, möchte ich daran arbeiten und es dort hinterlassen, bis es rot ist, damit ich zumindest im Moment versuchen kann, alle zu narben, die es hört, die es hört“, sagt er, lachend. „Ich weiß, dass andere Leute ihre Marke für Vitaminwasser und was auch immer zum Teufel sie machen. Aber ich möchte Sie mit meiner verbrennen. Meine Marke ist Scarification.“

Dies zeigt ein Paradoxon, von dem Homme sehr bewusst zu sein scheint: Wenn auch Sinatra und Dean Martin „verblassen“, welche Hoffnung hat ein zeitgenössischer Künstler wie er für wahre Beständigkeit? „Es gibt so viele Bands und es gibt so viele Musiker … Sie haben keine Ahnung, ob das, was Sie machen, gestern in Buffalo, New York, noch nicht gemacht wurde“, gibt er zu.

Anstatt Verzweiflung zu verursachen, treibt dieses Wissen seine kreative Intensität an. Hommes Ziel ist nicht unbedingt Unsterblichkeit, sondern um etwas so Rohes und Authentisches zu schaffen, dass es denjenigen, die es begegnen, eine unauslöschliche Marke hinterlässt. Das will seine „Scarification“ sein; Es geht um die Qualität der Auswirkungen über die Langlebigkeit des Ruhmes.

Besonders nach dem anfälligeren Prozess, der in die Herstellung ging In Times New RomanQotas 2023 Album, Homme glaubt, dass es kein Zurück mehr gibt. Deshalb entschied er sich, sowohl den Tod als auch seinen Katalog so direkt mit dem zu konfrontieren Katakomben Projekt, letztendlich im Dienst, seinen Fans ein kompromissloseres Erlebnis zu bringen. „Ich wäre lieber 15 Leute von allen Zeiten als 50.000 Leute der 15. Lieblingsband“, sagt er. „Und vor allem im Laufe der Jahre habe ich nur einen Weg, dies zu tun, und das soll mich irgendwie von einer Klippe werfen.“