Die Sphäre von Las Vegas hat wilde Kontroversen mit einer „verbesserten“ Version von ausgelöst Der Zauberer von Oz Wo Dorothys Sommersprossen algorithmisch geschärft werden und Onkel Henry digital in Schüsse eingefügt wird, die er nie gefilmt hat, zündete die Debatte über die Rolle, die Technologie in den heiligen Texten des Kinos spielen sollte.

Wie Sphere und Warner Bros. im April ankündigten, die neue Version von Der Zauberer von Oz soll am 28. August mit Hilfe von Google und geschätzten Kosten von 80 Millionen US -Dollar eröffnet werden. Die Kontroverse drehte sich nach dem 27. Juli, wann CBS News Sonntagmorgen Ausstrahlte ein Segment auf der veränderten Version des Films. Interviews und Filmmaterial hinter den Kulissen zeigten, wie das ursprüngliche Seitenverhältnis von 4: 3 so erweitert werden würde, dass der massive halbkreisförmige Bildschirm der Kugel entspricht: mit neuen digitalen Ergänzungen, die von Regisseur Victor Fleming nie vorgestellt wurden.

Zwischen einem seltsam geformten Veranstaltungsort, den Kontext-Collapsing-Echo-Kammern der sozialen Medien und der Angst um den technologischen Wandel wurde das Gespräch schnell erhitzt. „Wer tf diese Vandalen glauben, dass sie es sind?“ Ein Poster schrieb. In der Zwischenzeit haben die Produzenten des Films argumentiert, dass sie eine neue Blaupause für den „ethischen“ Gebrauch von KI in der Filmrestauration darstellen. Aber wie ethisch ist es wirklich? Wie viel von welcher Sphäre tut es tatsächlich neu? Und gibt es breitere Auswirkungen auf die Filmindustrie oder, was in Vegas tatsächlich in Vegas bleibt?

Eines ist klar: Die Welt, in der wir gelebt haben – die ohne KI – ist verschwunden, und es würde mehr als Rubinrote Hausschuhe brauchen, um es zurückzubekommen. Welche Lektionen können wir von der Sphere -Reise die gelbe Ziegelstraße hinunter lernen?

Welche Änderungen haben die Kugel vorgenommen Der Zauberer von Oz?

Die offensichtlichsten Veränderungen traten im Seitenverhältnis auf. Wie ich bereits geschrieben habe, ist Sphere ein bizarrer Veranstaltungsort mit gebogenem 160.000 Quadratmeter großem Bildschirm und Sitzplätzen auf einer steilen Note. Sein Design bedeutet, dass sich alle 16.000 Sitzplätze überraschend an Bands, die möglicherweise spielen, in der Nähe sein, aber auch von Design, niemand hat die gleiche Aussicht. Diejenigen, die auf einer Seite des Publikums sitzen, können den Bildschirm auf der anderen Seite kaum sehen. Das Bodenniveau muss den Hals zurückdrehen, um die obersten zwei Drittel des LED-Displays zu sehen, während die 400er fast nichts anderes als digitale Grafiken erhalten: Wenn sie sich entscheiden, nach unten zu schauen, haben sie einen ungehinderten Blick auf die kahmischen Flecken der Musiker, aber kaum eine Chance, ihre Gesichter zu sehen.

Für musikalische Handlungen neigt die Sphere dazu, sich auf breite Landschaften oder bewegliche geometrische Muster zu verlassen, so dass jeder hat etwas sich anzusehen, auch wenn es nicht dasselbe ist. Das wird nicht funktionieren für Der Zauberer von Oz. Es ist fair, dem entgegenzuwirken, mit ‚dann nicht zeigen Zauberer von Ozaber Sphäre ist eine der teuersten Strukturen, die jemals eingebaut wurden – und das ist wichtig – Las VegasEs ist also kein Schock, dass der gute Geschmack nicht die höchste Priorität war.

Das Team beauftragte die Anpassung untersuchte die Schussliste von Fleming und behauptet, die Welt außerhalb der 4: 3 -Schachtel akribisch aufzubauen. Im Original könnte Onkel Henry zum Beispiel in der Hälfte einer Szene in den Rahmen gehen. Jetzt kann das Publikum das Publikum sehen, wie er sich gegen die Haustür lehnt und sich den Rest des Gesprächs anhört, bevor er sich entschließt, den Raum zu überqueren. Die Landschaft rund um das Haus, die breiteren Mohnfelder, werden zum ersten Mal visualisiert.

Aber das ist noch nicht alles. Diese Version von Der Zauberer von Oz wurde auch digital restauriert und glättet die Körnung, um eines der beeindruckendsten LED -Bildschirme der Welt zu nutzen. Frühe Beispiele sehen aus… Nicht großartig, mit dem Plastik -Glanz haben wir gelernt, mit KI in Verbindung zu stehen. Aber die Voransichten der Sphere -Visuals für U2 und Phish waren auch unterforderte Fans, und sobald es Showtime kam, waren diese Zuschauer größtenteils ziemlich zufrieden. Ihr Telefonbildschirm kann nicht wirklich mit der Kugel verglichen werden, weshalb Sphere-Visuals eine Aufzeichnung von besserer persönlicher Aussehen haben.

Am widerlichsten wurde die Laufzeit auf 75 Minuten gesetzt, um drei Vorführungen in einen Tag zu passen. Die Produzenten verteidigten dies, indem sie sagten, dass TV -Sendungen von Der Zauberer von Oz Früher wurde für die Zeit bearbeitet, aber das scheint in sehr vielen Fällen nicht geschehen zu sein, und nach dem Film wurde die Bibliothek des Kongresses im Jahr 1991 überhaupt nicht geschützt. Diese Entschuldigung ist ziemlich gerade Bullshit.

Endlich die Sphere Der Zauberer von Oz wird eindringlich sein oder wie sie 4D nennen. Der CBS News Sonntagmorgen Segment hat sich massive Wirbelfans angesehen, die einigen Zuschauern helfen könnten, sich in einem Tornado zu fühlen. Einige, wenn auch wahrscheinlich nicht alle – es ist schwer vorstellbar, wie sich die Windgeschwindigkeiten für die Vorderseite jedes Abschnitts sogar die Menschen im Rücken erreichen würden. Auch Feuerstöcke wurden sowie Nebelwolken, haptische Sitze und mehr Überraschungen versprochen.

Was könnte noch interaktiv sein? Werden einige Zuschauer mit Wasser bespritzt, wenn die böse Hexe schmilzt? Wird die Kugel etwas wie ein ähnliches Mohnsamen fallen lassen? Und klingt dieses ganze bisschen nach einer Fahrt mit zusätzlichen Stufen nach einem Themenpark? Ich bin froh, dass du gefragt hast.

Macht die Kugel etwas Neues oder beispiellos Der Zauberer von Oz?

Lol. Die Wahrheit ist, dass die Studios ihre Filme seit Jahrzehnten als Erlebnisse umpacken und in freundlichen Themenparks in Kalifornien und Florida angefangen haben. King Kong 360 3d, Schatz, ich schrumpfte das Publikum, reise in die Erde in der Erde 4d, die Das Leben eines Käfers Adaption Es ist schwierig, ein Fehler zu sein!, Alle wiederholten Filmmaterial und Charaktere, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Es ist etwas seltener, den gesamten Film (oder zumindest den gesamten Film abzüglich 27 Minuten) zu zeigen, aber es ist kaum neu, mit der Vision des Regisseurs zu spielen.

Natürlich spielen die meisten Unternehmen mit neuen Filmen anstelle von Klassikern herum und Der Zauberer von Oz ist in Filmkreisen heilig. Trotzdem ist es fair zu fragen, ob es überhaupt eine Kontroverse geben würde, wenn die Sphere das Ereignis etwas anderes bezeichnet hätte – sagen wir, Der Zauberer von Oz 360 – Anstatt die Beteiligung von KI zu verbessern. Das bringt uns zum nächsten Punkt…

Manipuliert Sphere KI -Kritiker, um ein Produkt aufzuräumen, das nicht so bemerkenswert ist?

Ich kann das nicht beweisen, aber ja, 100% ja. Der KI -Hype -Zyklus läuft seit Jahren und folgt fast immer einem vorhersehbaren Muster: Tech -Unternehmen veröffentlichen ein unreifen Produkt, und bevor Experten sogar sicher sind, was es tut, schwärmen die Befürworter der KI- und KI -Kritiker soziale Medien. „Das ist die Zukunft“ und „Diese Scheiße saugt“ helfen den KI -Unternehmen, genauso wie die Abdeckung von Trumps Politik und seine Korruption Trump helfen. „Es gibt keine schlechte Presse“ ist ein altes Sprichwort, das mit der Zeit nur mehr wahr geworden ist.

Also ja, nenne das Der Zauberer von Oz 360 könnte die Kontroverse vermieden haben. Aber warum sollten sie das tun wollen?

Ist diese Version von Der Zauberer von Oz Gehen Sie einen Präzedenzfall für die breitere Filmindustrie ein?

Nur wenn es erfolgreich ist und dann nur knapp. Es gibt einfach nicht so viele Filme mit genügend Namenserkennung, um eine Neugestaltung von 80 Millionen US -Dollar zu verdienen. Star Wars oder Jurassic Parkvielleicht; Der Löwenkönig oder Gefroren, Vielleicht; Aber diese Filmemacher leben noch immer noch und Disney hat viele eigene Veranstaltungsorte. Trotzdem ist es möglicherweise keine Überraschung, so etwas wie zu sehen Der Klang der Musik in den nächsten Jahren in die Sphäre kommen.

Aber wir reden immer noch nur über Sphäre. Die Kugel geschnitten von Der Zauberer von Oz Kann nur in Las Vegas gesehen werden und wirkt sich nur auf Sphere -Gönner aus. Die Originalversion des Films existiert immer noch – dies ist kein Han -Shot erster Situation.

Wenn Sphere und Warner Bros. ein Vermögen bei Screenings machen, werden wir wahrscheinlich mehr Veranstaltungsorte sehen, die sich in High-End-Live-Erlebnisse stützen, die etwas Einzigartiges bieten. Aber die Kugeln vermehren sich nicht-selbst London hat nicht geklappt-und Änderungen im Sphere-Stil werden die Branche wahrscheinlich nicht mehr übernehmen als King Kong 360 3D.

Die 80 -Millionen -Dollar -KI -Überarbeitung der Kugel von Der Zauberer von Oz repräsentiert nicht den Tod des Kinos oder seine revolutionäre Zukunft – es ist nur Vegas, Vegas.

