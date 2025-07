Es könnte einfach eine gute Presse für ihren kommenden Film sein … oder es könnte Liebe sein. Während Die heutige Show Es gab keine echte Antwort von Pamela Anderson und Liam Neeson auf ihren aktuellen Beziehungsstatus. Menschen hat eine exklusive Quelle, die behauptet, dass die beiden Nackte Waffe Die Stars sind miteinander „geschlagen“, nachdem sie sich am Set ihres neuen Films getroffen haben.

Die Quelle erzählte Menschen Diese Beziehung von Neeson und Anderson ist „eine aufkeimende Romanze in den frühen Phasen. Es ist aufrichtig, und es ist klar, dass sie miteinander geschlagen sind.“ Beide waren in der Vergangenheit in öffentliche Beziehungen beteiligt: Neeson war bis zu ihrem vorzeitigen Tod im Jahr 2009 mit Natasha Richardson verheiratet, während Anderson mehrmals verheiratet war, vielleicht am bekanntesten mit Möteny Crüe -Schlagzeuger Tommy Lee.

Anderson spielt das Liebesinteresse für Neesons Frank Drebin Jr. (Sohn von Leslie Nielsens legendärer Polizeidetektiv) im neuen Neustart von Die nackte Waffein den Theatern 1. August. Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ulguu7wlrea