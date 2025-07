Wir haben den letzten von Donald Trump nicht gesehen South Park. Nach seinem viralen Auftritt in der Premiere der 27. Staffel bestätigt ein neuer Teaser, dass der ehemalige Präsident in der nächsten Folge zurückkehren wird und am Mittwoch, dem 6. August, ausgestrahlt wird. Er wird wieder von seinem Freund Satan begleitet.

Wenn Sie es irgendwie verpasst haben, South Park Die Macher Trey Parker und Matt Stone, die von Paramount einen Vertrag über 1,5 Milliarden US -Dollar erhielten, nutzten die Saisonpremiere, um das Medienunternehmen für die Kowta der Trump -Regierung aufzuspießen und den Präsidenten selbst mit einem Mikropenis darzustellen. Das Weiße Haus antwortete sofort mit dem Anruf South Park irrelevant; Parker und Stone sagten, dass die „schrecklich leid tut“.

In ihrer Rezension der Episode lobte Liz Shannon Miller es als ein scharfes, furchtloses Stück politischer Satire.

https://www.youtube.com/watch?v=i0oj23b_wes