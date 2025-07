Odeh Hathalin, ein palästinensischer Aktivist, der als Berater für den Oscar-Preisträger diente Kein anderes Landwurde laut mehreren Berichten von einem israelischen Siedler im Westjordanland erschossen.

Hathalin stammte von Masafer Yatta, einer kleinen palästinensischen Gemeinde, deren Bewohner jahrzehntelang gekämpft haben, um in ihren Häusern zu bleiben und gleichzeitig durch israelische Streitkräfte zu verdrängen.

Sein Tod wurde erstmals vom israelischen Journalisten Yuval Abraham, einem Co-Direktor von Kein anderes Land. In der Überschrift eines Videos, das den mutmaßlichen Schützen „Firing Like Crazy“ zeigt, schrieb Abraham zunächst, dass Hathalin „in die Lungen“ gedreht wurde. In einem nachfolgenden Tweet fügte Abraham hinzu: „Odeh ist gerade an seinen Wunden gestorben. Er wurde ermordet.“ Sowohl die palästinensischen Behörden als auch die israelische Polizei haben seitdem Hathalins Tod bestätigt.

In einem Beitrag in seiner Instagram -Geschichte, Kein anderes Land Co-Direktor Basel Adra lieferte mehr Details: „Er stand vor dem Gemeindezentrum in seinem Dorf, als ein Siedler eine Kugel abfeuerte, die seine Brust durchbohrte und sich das Leben nahm. So löscht uns Israel-ein Leben nach dem anderen.“

Abraham berichtete, dass die Anwohner Yinon Levi, einen extremistischen, zuvor in den USA und in Europa genehmigten, als Schützen identifiziert haben. Levi wurde verhaftet und wird im Zusammenhang mit dem Vorfall verhört.

Laut einem Bericht der israelischen Zeitung HaaretzDer tödliche Vorfall ereignete sich, als die palästinensischen Bewohner versuchten, israelische Siedler daran zu hindern, in ihr Land zu gelangen. Andere Aufnahmen des Angriffs zeigen Berichten zufolge, dass Levi eine Pistole abfeuert.

Diese Tragödie folgt einem weiteren jüngsten Vorfall mit a Kein anderes Land Filmemacher. Ende März, nur wenige Wochen nach dem großen Oscar-Sieg, wurde Co-Direktor Hamdan Ballal von israelischen Siedlern angegriffen und anschließend vom israelischen Militär festgenommen. Er wurde einen Tag später mit einem verletzten Gesicht und einer blutigen Kleidung freigelassen.