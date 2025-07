Der Trailer für Avatar: Feuer und Asche Lehnt sich weniger auf das Wunder von Alien Planet Pandora und mehr auf den emotionalen Zustand seiner Charaktere. Der dritte Film in James Camerons Blockbuster Avatar Serie findet Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña) mit den tragischen Ereignissen des vorherigen Films, Der Weg des Wasserswährend er sich immer noch mit der menschlichen Bedrohung kämpft, die versucht, ihre Art auszurotten.

Es gibt noch keine Anzeichen von Edie Falco in einem Mech -Anzug, einem der herrlichsten Teile von Der Weg des Wassersaber hoffentlich wird ihre Zeit kommen. In der Zwischenzeit trifft Breakout Star Payakan vielleicht zu, und es ist ein Charakter, der viel Zeit mit der Leinwand in Oona Chaplins Varang ist, der Anführer eines Na’vi -Stammes, der zufällig im Vulkan lebt. (Der Titel des Films ist vielleicht wörtlicher als figurativ.) Und natürlich gibt es auffällige Bilder, die in diesen Teaser eingebunden sind, einschließlich neuer Schiffe und fliegender Kreaturen.

Der Avatar Die Serie ist für den 20th Century Fox (und jetzt Disney) ein Kassenmolkernaut geworden, wobei der Film von 2009 2,923 Milliarden US -Dollar und die Fortsetzung von 2022 2,320 Milliarden US -Dollar verdient. Beide Filme waren auch große Oscar -Spieler, die in ihren jeweiligen Jahren für das beste Bild nominiert wurden und beide Male die besten visuellen Effekte gewannen. (Der erste Avatar Auch Oscars für Kunstrichtung und Kinematographie gewonnen.)

Avatar: Feuer und Asche kommt am 19. Dezember 2025 in den Kinos an. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an, und für mehr, hier finden Sie alles, woran Sie sich an den ersten erinnern müssen Avatar Film in 90 Sekunden oder weniger.

https://www.youtube.com/watch?v=nb_ffj_0rq8