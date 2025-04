Die zweite Staffel von Nathan Fielders Hybrid-Reality-Comedy-Show Der Probe Will Debüt am 20. April und HBO hat gerade den ersten Trailer enthüllt.

„Ich habe kommerzielle Luftfahrtkatastrophen als Hobby studiert und bemerkt, dass die Ursachen dieser Abstürze ein beunruhigendes Muster enthält“, erzählt Fielder zu Beginn des neuen Trailers, der später über Flugzeugunfälle mit einem Gelehrten im Aviation Technology Complex diskutierte. Fielder stellt dann die Idee des Rollenspiels als Chance ein, tiefer in den Grund zu nehmen, warum diese Flugzeugabstürze auftreten. Der Trailer zeigt Fielder und die Produzenten bauen lebensechte Sätze von Flughafenterminals, Flugzeugen, Kunstunfällen und vielem mehr.

Es ist jedoch nicht alles in der Luftfahrt ausgerichtete, da der Anhänger eine aufwändige Szenarien, die Fielder und Co. Erforschen, einschließlich eines Amerikanisches Idol-Style Vocal Competition Show, ein Clown, der unter seinem eigenen Auto gefangen ist, eine Hochzeit, ein Vater, der Stelzen, die sich an seinen kleinen Sohn ansprechen, und anderen anspricht. Sehen Sie sich den Trailer unten an. Ein Clip zeigt Tennessee -Vertreter Tim Burchett, der während einer Anhörung gefragt wird: „Mr. Fielder, woher kommt Ihr Altruismusgefühl, wo Sie plötzlich Leben retten möchten? Sie sind dafür bekannt, Menschen zu streiken!“

Die offizielle Protokollline der Serie lautet: “Die Probe Verfolgt die Reise eines Mannes, um die Unsicherheiten des Alltags zu verringern. Mit einer Baumannschaft, einer Legion von Schauspielern und scheinbar unbegrenzten Ressourcen hilft Fielder den normalen Menschen, sich auf die größten Momente des Lebens vorzubereiten, indem sie sie in sorgfältig gestalteten Simulationen seines eigenen Designs „proben“.

Die Probe Staffel 2 wird am Sonntag, dem 20. April, auf HBO und Max nach der Ausstrahlung von Debüt Die gerechten Edelsteine (Melden Sie sich hier für max an). Wir haben zuvor Staffel 1 von genannt Die Probe als eine der besten Fernsehsendungen von 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=6cahp5p4wuc