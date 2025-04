Es gibt einige Filme für diejenigen, die Comedy lieben, in denen sich fast jede Zeile wie ein alter Freund anfühlt. Filme, die wir hundertmal gesehen haben, vielleicht mehr. Filme, die in unsere eingebettet sind Seelen. Ohne Frage, Monty Python und der Heilige Gral ist einer dieser Filme, die jung und alt in den letzten 50 Jahren gleichermaßen erfreut.

Die Comedy -Truppe Monty Python gab 1975 ihr Script -Filmdebüt mit den albernen Abenteuern von König Arthur (Graham Chapman) und seinen Mitritter. Einige Kritiker haben sich zu dieser Zeit vielleicht bemüht, den Witz zu bekommen: „Es hat eine herrlich authentische Periodenaussehen, aber wälzen in Gore.sic) Riot “, schrieb Kevin Thomas in der Los Angeles Times nach seinem Debüt bei der Los Angeles International Film Exposition.sic) Riot “beschreibt die mehrfachen Generationen von Comedy -Fans, die den Film angenommen haben.

Unten haben wir die 10 zusammengestellt Heiliger Gral Zitate, die uns am meisten in den Sinn kommen, wenn wir uns an den Film erinnern – die Zitate, die dazu beigetragen haben, den Film im Pantheon der Comedy -Größen zu verankern, wie Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin und mehr ausgesprochen. Schauen Sie sich unsere Picks unten an. Tun nicht „weglaufen!“

„Bring deine Toten hervor!“

https://www.youtube.com/watch?v=w4rr-ostncg

„Muss ein König sein … er hat nicht überall Scheiße.“

https://www.youtube.com/watch?v=qiflxdqx7tg

„Ich furz in deine allgemeine Richtung! Deine Mutter war ein Hamster und dein Vater roch von Älterbeeren!“

https://www.youtube.com/watch?v=qso0duy7-9s

„Nun, sie hat mich in einen neuen Wut verwandelt! … Ich wurde besser.“

https://www.youtube.com/watch?v=rf71yotfykq

„Hören Sie, seltsame Frauen, die in Teichen verteilten, sind keine Grundlage für ein Regierungssystem.“

https://www.youtube.com/watch?v=yaa-g947ofg

„Es ist nur eine Fleischwunde.“

https://www.youtube.com/watch?v=ZMINKXBVLCS

„Beim zweiten Gedanken gehen wir nicht nach Camelot. Es ist ein alberner Ort.“

https://www.youtube.com/watch?v=sqcarh_r9dy

„Wir sind die Ritter, die sagen … ’ni!'“

https://www.youtube.com/watch?v=ziv4pouzaqo

„Schau, es ist meine Pflicht als Ritter, so viel Gefahr wie möglich zu probieren.“

https://www.youtube.com/watch?v=luqbr6s4i5g

Und schließlich … „Schau, dass das Kaninchen eine bösartige Serie eine Meile breit hat! Es ist ein Mörder!“

https://www.youtube.com/watch?v=tgj3nzwtofa

