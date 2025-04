Nach der Ankündigung ihres zweiten Albums Feuchtigkeitscreme Anfang dieser Woche trat Wet Leg auf die Bühne, um Lead -Single „Catch This Fists“ aufzuführen Die Tonight Show mit Jimmy Fallon am Mittwochabend. Sängerin Rhian Teasdale spielte die fünfteilige Band, um die dunschige Post-Punk-Nummer zum ersten Mal im Fernsehen zu spielen. Fangen Sie die Replay unten an.

Die Aufführung der Band ist eine Vorschau auf das, was sie in diesem Sommer auf der Straße machen und auf Festivals wie Primavera Sound, Glastonbury, Rock Werchter, Wege Out West und vielem mehr Sets spielen. Schauen Sie sich unten ihren noch angekündigten Tourplan an.

Holen Sie sich hier nasse Beintickets

Feuchtigkeitscreme wird am 11. Juli über Domino Records veröffentlicht. Es dient als Follow-up zum Breakout 2022 des Nassbeins 2022 selbstbetitelten Debüt. Besuchen Sie unseren Künstler des Monats hier in der Band.

https://www.youtube.com/watch?v=8lk73nk53cg

Nassbein 2025 Tourdaten:

04/08 – Los Angeles, CA @ The River

05/21 – Birmingham, UK @ O2 Academy

05/23 – London, UK @ O2 Academy Brixton

05/27 – Edinburgh, UK @ Usher Hall

05/28 – Leeds, UK @ O2 Academy

05/29 – Manchester, UK @ O2 Victoria Warehouse

06/06 – Barcelona, ​​ES @ Primavera Sound

06/14 – Porto, PT @ NOS Primavera Sound

06/21 – Scheessel, De @ Hurricane Festival

22.06.22 – Neuhausen OB Eck, DE @ Southside Festival

06/27 – Somerset, UK @ Glastonbury Festival

07/02 – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

07/04 – Werchter, sei @ Rock Werchter

07/05 – Beuningen, NL @ Down the Rabbit Hole Festival

07/06-Herouville Saint-Clair, FR @ Festival Beauregard

07/11 – Glasgow, SC @ trnsmt

07/15-Mailand, es @ i-Days Mailand *

07/16 – Cesena, es @ Acieloaperto Festival

07/31 – Oxfordshire, UK @ Wilderness Festival

07/31 – Portlaw, dh jetzt alle zusammen zusammen

08/01 – Waterford, UK @ jetzt alle zusammen

08/03 – Oxfordshire, UK @ Wilderness Festival

08/07 – Oslo, kein @ oya Festival

08/08 – Göteborg, SE @ Way Out West

08/10 – Newquay, UK @ Boardmasters Festival

08/15 – Crickhowell, WA @ Green Man Festival

08/17-Charleville-Mézières, FR @ Cabaret Vert Festival

09/21 – Atlanta, GA @ Shaky Knies Festival

* = w/ Olivia Rodrigo