Shannen Doherty, die Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie Heidekraut und Fernsehserien einschließlich Beverly Hills, 90210 Und Fasziniert, ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

„Mit schwerem Herzen bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte“, teilte Dohertys Pressesprecherin Leslie Sloane in einer Erklärung mit MENSCHEN am Sonntag, den 14. Juli.

Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis, Tennessee, geboren und begann in den 1980er Jahren als Kind mit der Schauspielerei. Sie war Gast in Michael Landons Reisende! Und Pater Murphy bevor er sie als Jenny besetzte in Unsere kleine Farm, in dem sie bis 1983 auftrat. 1985 spielte sie neben Sarah Jessica Parker und Helen Hunt in Mädchen wollen einfach nur Spaß haben.

1989 bekam Doherty ihre erste große Filmrolle in einer der berüchtigten Heidekraut in der klassischen schwarzen Teenie-Komödie. Von dort sprang sie zu Beverly Hills, 90210wo sie Brenda Walsh spielte. Dohertys Charakter, die Zwillingsschwester von Brandon (gespielt von Jason Priestly), war die Hauptfigur in den ersten vier Staffeln der Serie, der ersten ihrer Art, die die Teenie-Soap populär machte.

In den 1990er Jahren war Doherty neben einer Reihe von Fernsehfilmen auch in zwei bleibenden Werken zu sehen: Kevin Smiths Film Mallrats, und Aaron Spellings Serie Fasziniert. In letzterer, die von 1998 bis 2006 lief, spielte sie neben Holly Marie Combs und Alyssa Milano die älteste von drei Hexenschwestern. Bevor sie die Show 2001 verließ, wurde sie für zwei Saturn Awards nominiert.

Nach Auftritten in einer Reihe kurzlebiger Sitcoms und Reality-Shows in den 2000er Jahren, nahm Doherty ihre Rolle als Brenda Walsh im Reboot von 2008 wieder auf. 90210, und erneut in der Adaption von 2019 BH90210.

Im Jahr 2015 gab Doherty bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Nachdem sie zahlreiche Behandlungen durchlaufen hatte, gab sie 2017 bekannt, dass sie sich in Remission befinde. Drei Jahre später gab sie jedoch bekannt, dass der Krebs zurückgekehrt sei und sich im vierten Stadium befinde. Im Jahr 2023 gab sie bekannt, dass der Krebs in ihr Gehirn übergegriffen habe.