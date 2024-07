Wie bereits im letzten Jahr berichtet, spielt Metallica-Frontmann James Hetfield die Hauptrolle in dem düsteren Western-Thriller Das Dickicht neben Peter Dinklage (Game of Thrones) und Juliette Lewis (Natural Born Killers). Nun wurden die ersten Fotos aus dem Film veröffentlicht, der am 6. September über Tubi Films in die Kinos kommen soll.

Wie auf den Fotos zu sehen ist, spielt Hetfield in dem Film einen Sheriff, während Dinklage als Kopfgeldjäger auftritt, der eine Gruppe von Außenseitern anführt, um ein junges Mädchen vor einem brutalen Killer zu retten, der von Lewis gespielt wird. Der Film, bei dem Elliott Lester Regie führte, ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Joe Lansdale.

Holen Sie sich hier Metallica-Tickets

Dies ist das zweite Mal, dass Heinfield einen Polizisten in einem Film spielt, nachdem er Officer Bob Hayward in der Ted Bundy-Biografie von 2019 verkörperte. Extrem böse, schockierend böse und abscheulich.

Tubi Films hat kürzlich mehrere Standbilder und Fotos vom Set des Films veröffentlicht, darunter zwei von Hetfield in seiner Rolle sowie separate Fotos von Dinklage und Lewis, beide auf einem Pferd. Diese Fotos sind in der Galerie unten zu sehen.

Metallica wird unterdessen am 4. August in Foxborough, Massachusetts, die nächste nordamerikanische Etappe ihrer laufenden „M72 World Tour“ starten. Tickets für die kommenden Shows sind hier erhältlich.