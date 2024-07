Will Ferrell kehrt diesen Herbst ans DJ-Pult zurück, wenn er mit Swedish House Mafia bei einem Benefizkonzert in Chicago auftritt. Sehen Sie sich das Ankündigungsvideo unten an.

Die Show findet am 26. Oktober in der Wintrust Arena statt und kommt Cancer for College zugute. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden noch keine Ticketdetails bekannt gegeben.

In dem Video tanzt ein sonnenbebrillter Ferrell in Swedish House Mafia-Merch zu EDM-Produktionen, bevor er sich in die Kamera umdreht. „Oh, hallo, ich habe dich da nicht gesehen. Ich muss eine wichtige Ankündigung machen“, sagt er. „Ich werde mit meiner Band Swedish House Mafia spielen. Jungs – Steve, Seb, Ax – kommt her … Seid dabei. Macht diese Typen nicht wütend.“

Cancer for College wurde von Ferrells Freund Craig Pollard gegründet und bietet Krebsüberlebenden College-Stipendien und Schuldenerlass für medizinische Behandlungen. Ferrell unterstützt die Organisation schon seit langem. 2014 trat der Schauspieler in einer Reihe von Schlagzeugwettkämpfen gegen seinen prominenten Doppelgänger, den Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, an, um Geld für die Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln.

Vor kurzem spielte Ferrell zusammen mit seinem Sohn Magnus Kuhglocke während einer Benefizshow für Cancer for College im Jahr 2022 und tat sich mit John C. Reilly zusammen, um ihre Stiefbrüder Song „Boats ‚N Hoes“ bei einer ähnlichen Veranstaltung im letzten Jahr.

Ferrell ist auch kein Neuling darin, vor großen Menschenmengen aufzulegen. Während des Trojan Family Weekend 2023 der University of Southern California bediente er die Plattenteller bei einer Tailgate-Party, die vor dem Footballspiel der Schule gegen die University of Arizona stattfand.

Swedish House Mafia werden diesen Sommer durch Europa touren, bevor sie Ende August und September für drei Shows nach Las Vegas aufbrechen. Tickets gibt es hier.