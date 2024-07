Seit 25 Jahren versucht Slim Shady nun schon, uns zu beleidigen, und Eminems lautestes Alter Ego feiert weiter, als wäre es 1999, während sein Publikum darauf wartet, dass der Mann Marshall Mathers erwachsen wird. Der Titel von Ems neuem Album, Der Tod von Slim Shady (Coup de Grâce), gab Anlass zur Hoffnung, dass er Slim Shady endlich begraben und weitermachen könnte.

Das ist nicht ganz das, was passiert – obwohl Eminem es halbherzig versucht – und auf dem Weg Tod von Slim Shady wird zu einem langweiligen Durcheinander aus schwachen Wortspielen, veralteten Referenzen und verzweifelten Versuchen, von irgendjemandem, bitte, „gecancelt“ zu werden.

Hier sind sieben Beobachtungen zu Eminems Der Tod von Slim Shady (Coup de Grâce).

01. Hühnerstall

Das Konzept von Der Tod von Slim Shady (Coup de Grâce) wird in einer Reihe von Sketchen erzählt, in denen Eminem zwei Charaktere spielt, Marshall Mathers und Slim Shady, die beide in unterschiedlichem Maße unsympathisch sind. Schon früh entführt Slim Marshall, und in den ersten zwei Dritteln des Albums versucht dieser Shady-Charakter, dieselben alten Kontroversen zu schüren, die Eminem seit seinem Debüt mit vielen derben Witzen über Frauen, Behinderte und Mitglieder der LGBTQ+-Community provoziert.

Eminem kommentiert die ganze Zeit über, wie Slims Kontroversen Marshall reich gemacht haben. „Ich habe dir alles gegeben“, lässt er Slim Shady in „All You Got (Sketch)“ sagen. Und „Guilty Conscience 2“ dramatisiert einen Kampf zwischen den beiden, der damit endet, dass Mathers Shady aus kürzester Distanz erschießt – der Gnadenstoß des Titels.

Aber zu diesem Zeitpunkt dominiert die Figur von Slim Shady das Album bereits. Er versucht, das Beste aus beiden Welten zu machen und seinen schlimmsten Charakter erst dann sterben zu lassen, wenn Slim Shady ihm einen Profit einbringen kann. Das könnte auch funktionieren, aber es ist künstlerische Feigheit.