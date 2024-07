Alec Baldwins Strafverfahren im Zusammenhang mit der fahrlässigen Erschießung der Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Films Rost im Oktober 2021, wurde abgewiesen, nachdem ein Richter feststellte, dass die Staatsanwaltschaft entscheidende Beweise zurückgehalten hatte.

Richterin Mary Marlowe Sommer wies den Fall am Freitag (12. Juli) ab, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Staatsanwaltschaft entscheidende Beweise zurückgehalten hatte, die möglicherweise erklärt hätten, wie scharfe Munition auf das Set des Films gelangte. „Der Staat trägt eine große Schuld, weil er dem Angeklagten keine Beweise vorgelegt hat“, Vielfalt berichtet Marlowe Sommer und sagt: „Eine Entlassung mit Vorurteil ist gerechtfertigt.“

Der entscheidende Beweis, den die Richterin selbst im Gerichtssaal untersuchte, bestand aus Kugeln, die die Verteidigung behauptete, von der Staatsanwaltschaft versteckt worden zu sein, nachdem sie unter einer anderen Fallnummer registriert worden waren. Die leitende Staatsanwältin Kari Morrissey, die von einem Zeugen als eine der Personen identifiziert wurde, die für diese Entscheidung verantwortlich waren, berief sich selbst in den Zeugenstand, um zu erklären, dass sie die Kugeln für den Fall nicht für relevant hielt.

Am Set von RostBaldwin hatte während der Probe eine Requisitenpistole in der Hand, als diese versehentlich losging und Hutchins im Bauch und Regisseur Joel Souza an der Schulter traf. Hutchins starb, nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war.

Die ursprüngliche Anklage gegen Baldwin wurde im April 2023 fallengelassen. Im vergangenen Herbst kündigten die Staatsanwälte jedoch ihre Absicht an, erneut Anklage wegen Totschlags zu erheben, nachdem neue Beweise aufgetaucht waren, die Baldwins vorherige Behauptung widerlegten, er habe nicht abgedrückt.

Die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed, wurde wegen Totschlags verurteilt und verbüßt ​​derzeit eine 18-monatige Haftstrafe. Der Regieassistent Dave Halls akzeptierte einen Vergleich, um die Anklage wegen fahrlässigen Einsatzes einer tödlichen Waffe beizulegen.

Diese Nachricht ist zweifellos eine Erleichterung für den Kabelsender TLC, der kürzlich grünes Licht für eine Reality-Serie gegeben hat, in der der Alltag von Baldwin, seiner Frau Hilaria und ihren sieben Kindern erzählt wird.