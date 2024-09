Netflix hat einen neuen Trailer für Herr McMahoneine kommende Dokuserie, die verspricht, den Aufstieg und Fall des in Ungnade gefallenen ehemaligen WWE-CEO Vince McMahon im Detail zu schildern. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Der Trailer enthält Vorschauen auf Interviews mit McMahon selbst sowie mit ehemaligen und aktuellen WWE-Superstars wie Dwayne „The Rock“ Johnson, Hulk Hogan und John Cena. Er befasst sich auch mit den Skandalen, die McMahons Regentschaft heimsuchten, darunter der Steroidgebrauch unter Wrestlern und die jüngsten Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens, die zu seinem endgültigen Untergang führten.

Aufgeteilt in sechs einstündige Episoden, die am 25. September Premiere haben, Herr McMahon wird als „ein schonungsloser, schonungsloser Blick auf eine der rätselhaftesten Figuren im Sport-Entertainment“ angepriesen. Es kommt von Tiger King Regisseur Chris Smith und 30 für 30 Schöpfer Bill Simmons.

„Herr McMahon zeichnet den Aufstieg und Fall von Vince McMahon auf, dem umstrittenen Geschäftsmann und Mitbegründer der WWE“, heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe. „Von seiner Umwandlung der WWE von einem kleinen, regionalen Unternehmen in ein globales Unterhaltungsunternehmen bis hin zu den explosiven Anschuldigungen sexuellen Fehlverhaltens, die schließlich zu seinem Rücktritt führten, bietet diese Serie mit sechs Folgen einen tiefen Einblick in McMahons Leben und sein beständiges Franchise. Zusammengestellt aus über 200 Stunden Interviews mit McMahon selbst (vor seinem Rücktritt), seinen Familienmitgliedern, Geschäftspartnern und einigen der berühmtesten Namen der Wrestling-Geschichte sowie den Journalisten, die McMahons Anschuldigungen aufgedeckt haben.“

McMahon gab im Juli 2022 seinen ersten Rücktritt von der WWE bekannt, kehrte aber im folgenden Jahr zu dem Unternehmen zurück, als es mit der UFC fusionierte. Er war Vorstandsvorsitzender der TKO Group Holdings, bis er im vergangenen Januar aufgrund von Vorwürfen des Sexhandels und der sexuellen Nötigung durch einen ehemaligen Mitarbeiter zurücktrat.

In anderen Netflix- und WWE-Nachrichten hat der Streamer kürzlich einen Vertrag zur exklusiven Ausstrahlung der Flaggschiff-Show unterzeichnet Roh ab Januar 2025.