George Clooney und Brad Pitt sollen Berichten zufolge zurückkehren für Ozean 14.

Deadline berichtet, dass Warner Bros. um Edward Berger wirbt (Im Westen nichts Neues), um die Blockbuster-Fortsetzung zu leiten.

Clooney und Pitt spielten zusammen in der Trilogie von Ozean 11 Filme, bei denen Steven Soderbergh in den 2000er Jahren Regie führte. Während Deadline betont, dass die Entwicklung einer Fortsetzung noch in den Anfängen steckt, wird erwartet, dass auch viele der anderen Darsteller der Trilogie zurückkehren werden, darunter Matt Damon und Casey Affleck.

Die neuesten Ozean Film, das Spin-off mit weiblicher Hauptrolle Ozean 8wurde 2018 veröffentlicht. Das nächste Projekt des Franchise sollte ein Ozean 11 Prequel-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen, aber die Produktion kam letztes Jahr zum Stillstand.

Clooney und Pratt spielen zusammen die Hauptrollen im neuen Jon Watts-Raubfilm Wölfedas ab dem 27. September auf Apple TV+ veröffentlicht wird.