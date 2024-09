Paramount+ hat eine neue Miniserie über den ungelösten Mord an JonBenét Ramsey im Jahr 1996 in Auftrag gegeben, mit Melissa McCarthy und Clive Owen in den Hauptrollen.

McCarthy wird Ramseys Mutter Patsy spielen, während Owen in der achtteiligen True-Crime-Serie den Patriarchen John spielen wird. Die Geschichte folgt der Familie Ramsey „vor und nach“ dem tragischen Mord an der sechsjährigen JonBenét, die in ihrer Kindheit in Boulder, Colorado, an zahlreichen Kinderwettbewerben teilgenommen hatte. Die mysteriösen Umstände ihres Todes erregten große Medienaufmerksamkeit und rückten ihre Eltern Patsy und John sowie ihren Bruder Burke in den Mittelpunkt erheblicher Kontroversen sowohl seitens der Justiz als auch der Öffentlichkeit.

Die Show mit dem Arbeitstitel JONBENÉT RAMSEYfängt die Familie Ramsey ein, „wie sie den schmerzlichen Verlust eines Kindes verarbeitet, während sie gleichzeitig intensiver öffentlicher Beobachtung durch einen Medienrummel ausgesetzt ist, der dafür gesorgt hat, dass dieser Fall eine ganze Nation in seinen Bann zog.“

In der Logline heißt es weiter: „Im Mittelpunkt der Serie steht die Geschichte von Patsy und John Ramsey – eine Erkundung der unzerbrechlichen Partnerschaft dieser beiden komplexen Menschen – als Ehemann und Ehefrau, als Mutter und Vater –, die sich und ihre Kinder dazu verpflichtet hatten, die Geschichte eines perfekten, privilegierten Lebens aufzubauen, nur um sie in einer Weihnachtsnacht im Jahr 1996 zerstören zu sehen.“

Bisher wurden nur McCarthy und Owen als Darsteller genannt, aber Richard LaGravenese (Hinter dem Kandelaber) wurde als Showrunner benannt und Anne Sewitsky (Unschuldig) wird bei vier der acht Episoden Regie führen.

Anfang des Jahres unterhielt sich Clive Owen mit Folge über seine Hauptrolle in der AMC-Miniserie Herr Spaten und ließ sich von Humphrey Bogart inspirieren. In der Zwischenzeit hat Melissa McCarthy auch ihre TV-Muskeln mit einem kürzlichen Auftritt in Staffel 4 von Nur Morde im Gebäude.